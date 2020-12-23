Полиция в праздники выведет на улицы дополнительные силы

"Самое главное праздничное пожелание в этом году - сохранить здоровье. Давайте сведем к минимуму передвижения и контакты. Собираясь в магазин, церковь или другое общественное внутреннее помещение, нужно соблюдать правило 2+2 и носить маску. В праздники стоит побыть дома с семьей и пообщаться с другими близкими в сети. Так вирус будет распространяться меньше, и мы поможем врачам и медсестрам, которые ежедневно ухаживают за больными", - сказал чиновник Департамента полиции и погранохраны Таго Трей.

Поскольку во время праздников, к сожалению, употребляется и больше алкоголя, возрастает риск того, что недопонимание будет разрешено с помощью насилия, отмечает Трей. "К сожалению, во время праздников между стенами домов может быть больше столкновений. Если вы слышите или видите у соседей или в другом месте, что кто-то может быть в опасности или нуждается в помощи, обязательно сообщите об этом. Благополучие каждого важно, и внимательность может спасти чью-то жизнь", - сказал Трей.

Трей добавил, что следует звонить по номеру службы экстренной помощи 112, если вы заметите опасность.