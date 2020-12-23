Правительство приняло план по преодолению кризиса в здравоохранении

План объединяет прошлые и будущие действия по сдерживанию распространения болезни Covid-19, обеспечению непрерывности системы здравоохранения и возвращению к нормальному функционированию общества.

По словам министра социальных дел Танеля Кийка, с начала года ведется оперативный мониторинг ситуации и при необходимости вводятся ограничения, ограничивающие распространение вируса.

«Цель системы здравоохранения - обеспечить доступность медицинских услуг как для пациентов с коронавирусом, так и для всех других нуждающихся, а также дать возможность населению Эстонии пройти вакцинацию против Covid-19, - сказал Кийк. - Успешное разрешения кризиса Covid-19 зависит от вклада властей, частного сектора и населения».

В плане кратко сведены уже выполненные и запланированные мероприятия: повышение осведомленности населения, учреждений и компаний, а также готовности медицинского персонала и сотрудников по уходу, поддержка психического здоровья населения и работников передовой линии и разработка IT-решений для поддержки здравоохранения.

Приоритетом является быстрая диагностика и лечение инфицированных, мониторинг ситуации, научное и международное сотрудничество, а также адекватное снабжение средствами индивидуальной защиты и лекарствами.

В плане кратко излагается необходимая реструктуризация и инвестиции для повышения готовности медицинских учреждений и улучшения инфекционного контроля.

План будет реализован в основном к концу 2021 года, при условии, что в Эстонию прибудут вакцины от коронавируса, а вакцинация начнется в конце этого года. Планируются также долгосрочные мероприятия, такие как открытие к 2027 году Таллиннской больницы, чтобы повысить способность реагировать на подобные ситуации в будущем.