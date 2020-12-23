Граждан Эстонии доставят из Великобритании на спецрейсе
Эстония вместе с другими странами Балтии организует эвакуационный спецрейс из Великобритании, чтобы помочь вернуться на родину попавшим в ловушку гражданам.
Эстония, Латвия и Литва договорились, что организуют в этом году совместный эвакуационный рейс из Великобритании, с которой авиасообщение прекращено до конца года из-за нового штамма коронавируса.
Репатриационный рейс из Великобритании, который запланирован на 28 декабря в 17:30, осуществит латвийская национальная авиакомпания airBaltic, сообщил агентству BNS министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич после видеоконференции министров иностранных дел стран Балтии.
Он добавил, что билетов на этот рейс в свободной продаже не будет. Посольства трех стран Балтии строго рассмотрят критерии и составят списки репатриантов.
"Мы говорим о людях, у которых есть обоснованные социальные, гуманитарные или юридические причины для возвращения. Это, например, люди, которые не смогут оставаться в Великобритании после 1 января из-за Брекзита, или люди, которые были в командировке в Великобритании", - сказал министр.
Он сообщил, что Литва и Эстония обеспечат транспортировку своих жителей из Риги.
Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу сказал, что на спецрейс не могут зарегистрировать те люди, местожительство которых в Великобритании и которые хотят на праздники ненадолго посетить родину. «Он предназначен для людей, которые были в краткосрочной поездке в Великобритании и попали в ловушку, то есть иных способов вернуться нет. Или для тех, у кого действительно чрезвычайная причина», - объяснил Рейнсалу.
Государство собирается для всех прибывающих из Великобритании ввести жесткие правила изоляции. Для них будет действовать период самоизоляции вместо 10 дней 14. Прибывшие из Великобритании после первого негативного теста должны будут пробыть в самоизоляции семь дней и после сделать новый тест. Если и второй тест будет негативным, можно будет выйти на работу для выполнения безотлагательных заданий.