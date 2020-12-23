Граждан Эстонии доставят из Великобритании на спецрейсе

Эстония, Латвия и Литва договорились, что организуют в этом году совместный эвакуационный рейс из Великобритании, с которой авиасообщение прекращено до конца года из-за нового штамма коронавируса.

Репатриационный рейс из Великобритании, который запланирован на 28 декабря в 17:30, осуществит латвийская национальная авиакомпания airBaltic, сообщил агентству BNS министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич после видеоконференции министров иностранных дел стран Балтии.

Он добавил, что билетов на этот рейс в свободной продаже не будет. Посольства трех стран Балтии строго рассмотрят критерии и составят списки репатриантов.

"Мы говорим о людях, у которых есть обоснованные социальные, гуманитарные или юридические причины для возвращения. Это, например, люди, которые не смогут оставаться в Великобритании после 1 января из-за Брекзита, или люди, которые были в командировке в Великобритании", - сказал министр.

Он сообщил, что Литва и Эстония обеспечат транспортировку своих жителей из Риги.

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу сказал, что на спецрейс не могут зарегистрировать те люди, местожительство которых в Великобритании и которые хотят на праздники ненадолго посетить родину. «Он предназначен для людей, которые были в краткосрочной поездке в Великобритании и попали в ловушку, то есть иных способов вернуться нет. Или для тех, у кого действительно чрезвычайная причина», - объяснил Рейнсалу.