Eesti Loto повышает цену билета лотереи Vikinglotto

С 31 декабря Eesti Loto повысит цену билета Vikinglotto с одного евро до 1 евро и 50 центов, пишет Postimees.
По сообщению Eesti Loto, 31 декабря вступят в силу новые правила игры Vikinglotto, которые, по мнению лотерейной компании, увеличат частоту выигрышей и гарантируют эстонским игрокам более крупные выигрыши, чем раньше.
В конце следующего года среди всех, кто в течение всего года приобретет в Эстонии билет Vikinglotto, будет разыгран один миллион евро. Цена одной игровой комбинации в обновленной версии Vikinglotto составляет 1,50 евро.
Eesti Loto возвращает уровень выигрыша 2+1, что означает, что вы можете выиграть, если правильно выбраны два основных числа и одно дополнительное число. Кроме того, каждую среду в Эстонии будет разыгрываться дополнительный выигрыш в размере 10 000 евро между всеми игровыми комбинациями, приобретенными для лотереи Vikinglotto в этот день. В конце года среди всех билетов Vikinglotto, купленных в Эстонии в течение года, будет разыгран один миллион евро.
Vikinglotto продается в Эстонии с 2000 года, и последние семь лет цена оставалась неизменной. Vikinglotto также принесла Эстонии самый крупный выигрыш в лотерею: в июле прошлого года мужчина из Западной Эстонии выиграл 10,8 миллиона евро.