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Кристина Каллас
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Удивительное - рядом: в Риге появилась огромная лиса

ФОТО: Latvijas Mākslas akadēmija/Facebook

«Внимание, в городской среде появилась лиса», - написано в Facebook о совместной работе студентов 3-го курса бакалавриата кафедры скульптуры и организации Dzīvnieku brīvība, сообщает Латвийская академия художеств.

Авторы огромной лисы - Александр Мариноха и Олег Мариноха, задачей которых было создание экологического объекта в городской среде.

Он сделан из стали, матросской веревки и стекла.

🦊 Uzmanību, pilsētvidē parādījusies lapsa❗️ Autors: Aleksandrs Marinoha un Olegs Marinoha. LMA Tēlniecības katedra,...

Posted by Latvijas Mākslas akadēmija on Otrdiena, 2020. gada 22. decembris

Огромная лисица уже заслужила внимание пользователей - всего за час ее фотографиями поделились 300 человек и почти 1000 отметили их лайками.

Объект находится на улице Тургенева, 17.

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