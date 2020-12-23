Удивительное - рядом: в Риге появилась огромная лиса

Авторы огромной лисы - Александр Мариноха и Олег Мариноха, задачей которых было создание экологического объекта в городской среде.

Он сделан из стали, матросской веревки и стекла.

Огромная лисица уже заслужила внимание пользователей - всего за час ее фотографиями поделились 300 человек и почти 1000 отметили их лайками.