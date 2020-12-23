За сутки в Эстонии выявлено 664 зараженных, пятеро скончались

Согласно данным Регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 369 человек. На Таллинн приходится 277 новых случаев. В Ида-Вирумаа добавилось 132, в Тартумаа — 41, в Пярнумаа — 34, в Вырумаа — 15, в Ярвамаа — 12, в Ляэне-Вирумаа — 11, на Сааремаа — девять, в Рапламаа — восемь, на Хийумаа и в Пыльвамаа — по шесть, в Йыгевамаа — три, в Валгамаа и Вильяндимаа — по два, в Ляэнемаа — один новый случай. В 13 случаях место жительства больных в Регистре народонаселения не указано.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 545,91 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 9,9% от общего количества сделанных тестов.

Под наблюдением Департамента здоровья более 29 000 человек

В Пыхьяском регионе под наблюдением находятся более 19 000 человек, 4094 из которых инфицированы.

Под наблюдением Идаского регионального отделения находятся более 5900 человек, из которых заболел 1581.

Под наблюдением Лыунаского регионального отделения находятся более 2400 человек, 604 из которых инфицированы.

Ляэнеское региональное отделение наблюдает более 1700 человек, 398 из которых инфицированы.

В больницах находятся 371 человек, за сутки скончались пятеро

По состоянию на утро 23 декабря, в Эстонии с коронавирусной инфекцией в больничном лечении нуждается 371 человек, 18 пациентов находятся на искусственной вентиляции легких. Выписали 26 пациентов, двух перевели в нековидное отделение и еще пятерых — в другую больницу. Открыто 47 новых историй болезни.

За сутки скончались пять человек с коронавирусом: 61-летний мужчина, 77-летний мужчина, 80-летняя женщина, 81-летний мужчина и 86-летняя женщина. Всего с начала эпидемии в Эстонии умерло 192 человека с коронавирусом.

На сегодня в больницах завершено 1203 случая заболевания COVID-19 у 1179 человек.

По состоянию на 23 декабря выздоровели 14 543 человека. Из них истории болезни 11 023 человек (75,8%) завершены, у 3520 человек (24,2%) с момента положительного результата теста прошло более чем 28 дней, и они не находятся на больничном лечении, т. е. ожидают подтверждения выздоровления.

С момента создания в Эстонии возможности выявления коронавируса весной 2020 года было проведено более 597 377 тестов на вирус SARS-CoV2. Всего было получено 23 309 положительных первичных тестов (3,9% от общего количества тестов).

С более подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.terviseamet.ee/ru/statistika-po-koronavirusu.

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