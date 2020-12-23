Новый штамм коронавируса обнаружен уже в семи странах мира

Об этом сообщил бразильский телеканал O Globo со ссылкой на исследование Национальной лаборатории научных вычислений.

При этом у ученых пока нет доказательств, что мутация опаснее или агрессивнее "старого" штамма COVID-19.

Бразилия - на третьем месте в мире по количеству заразившихся коронавирусом, и на втором - по числу летальных исходов. С начала пандемии в стране зафиксировали более 7,3 млн случаев заражения и более 188 тысяч смертей.

Из-за нового штамма коронавируса Европу охватила волна паники. Страны закрывают сообщение с Великобританией, где насчитывается более тысячи случаев заражения мутировавшим COVID-19. Кроме того, новый вид инфекции обнаружили еще в 5 государствах.

Коронавирус типа VUI - 202012/01 передается легче, чем ранее известный штамм. Об этом сообщили в Службе здравоохранения Великобритании.