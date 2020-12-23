У матери Алины Кабаевой обнаружили элитную квартиру стоимостью 600 млн рублей

Речь идет о пятикомнатной квартире площадью 260 квадратных метров с высокими потолками и двумя арочными лоджиями с балюстрадами. Стоимость этой квартиры журналисты оценили в 600 млн рублей, отметив, что на нее влияет не только престижный статус дома в центре Москвы, но и его богатая история. Так, построенный в 1910-11 году доходный дом Рекка изначально был оснащен лифтами и водопроводом. До революции на верхнем этаже проживал Александр Петрович Фаберже, родственник ювелира Карла Фаберже и юрисконсульт в семейной фирме. После 1917 года его квартиры были превращены в коммунальные, и в них поселились художники из группы «Бубновый валет».

Посещавший этот дом Михаил Булгаков дважды использовал дом в своих произведениях: в романе «Мастер и Маргарита» с квартиры Фаберже была списана «нехорошая квартира», а в повести «Собачье сердце» дому Рекка соответствует описание вестибюлей Калабуховского дома, где жил профессор Преображенский. Сейчас на верхнем этаже живет бизнесмен Леонид Михельсон. В прошлом году он через суд добился снижения кадастровой стоимости своей 1000-метровой квартиры с 917 до 803 млн рублей.

Любовь Кабаева стала владелицей квартиры в доме по адресу Пречистенка, 13 еще в 2015 году. Согласно выписке, полученной изданием в Росреестре, квартира к маме Кабаевой перешла через посредника от фирмы «Тепло-Инвест», связанной с «Газпромом». Позволить себе купить такое жилье по рыночной стоимости на собственные доходы Любовь Кабаева, которая занимает должность президента спорткомплекса «Кунцево», вряд ли могла.