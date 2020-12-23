Ср, 23.12.2020
Хуже, чем в Ида-Вирумаа, ситуация лишь в четырех странах ЕС: Люксембурге, Хорватии, Литве и Словении. Криста Фишер
Криста Фишер
  • Rus.Postimees.ee
  • Экономика
  • Аналитики меняют прогнозы: вторая волна коронавируса сильно ударила по экономике ЕС
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Аналитики меняют прогнозы: вторая волна коронавируса сильно ударила по экономике ЕС

Еврозона. Иллюстративное фото

ФОТО: AP

Вторая волна коронавируса продолжает оказывать серьезное влияние на экономику еврозоны, в связи с чем страны вынуждены были пересмотреть экономический прогноз на конец 2020 года и начало 2021 года, пишет dv.ee.

Немецкий институт экономических исследований Ifo, швейцарский экономический институт KOF и итальянское статистическое агентство Istat выступили с совместным заявлением.

По их прогнозам, экономика Еврозоны сократится на 2,7% в четвертом квартале 2020 года. В сентябре аналитики прогнозировали падение в 2,2%.

Причиной пересмотра прогноза стало большое количество случаев заражения коронавирусом и экономический локдаун в нескольких странах Европы.

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