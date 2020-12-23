Аналитики меняют прогнозы: вторая волна коронавируса сильно ударила по экономике ЕС

Вторая волна коронавируса продолжает оказывать серьезное влияние на экономику еврозоны, в связи с чем страны вынуждены были пересмотреть экономический прогноз на конец 2020 года и начало 2021 года, пишет dv.ee.
Немецкий институт экономических исследований Ifo, швейцарский экономический институт KOF и итальянское статистическое агентство Istat выступили с совместным заявлением.
По их прогнозам, экономика Еврозоны сократится на 2,7% в четвертом квартале 2020 года. В сентябре аналитики прогнозировали падение в 2,2%.
Причиной пересмотра прогноза стало большое количество случаев заражения коронавирусом и экономический локдаун в нескольких странах Европы.
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