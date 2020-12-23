Показатель заражаемости в Харьюмаа стремится к высшей точке в Европе

Показатели заражаемости в Харьюмаа за последние 14 дней на 100 000 человек обошли показатели как Финляндии и России, так и Латвии. Если смотреть по другим данным, то больше, чем в Харьюмаа, коронавирус распространен только в Люксембурге, Литве, Словении, Хорватии, Венгрии и Швеции.

«Ситуация неважная, и это понимает каждый», - сказал Postimees профессор прикладной вирусологии Тартуского университета Андрес Меритс. По его словам, нужно смотреть в сторону Финляндии, поскольку северная соседка Эстонии практически лучше всех в Европе справилась с новой волной распространения коронавируса. Также в пример можно привести Норвегию: «Латвия уже давно использует жесткие ограничения, но меня несколько удивляет, что результаты у них не улучшаются».

До Швеции осталось совсем немного

Харьюмаа осталось совсем немного до показателей заражаемости в Швеции.

Профессор математической статистики Тартуского университета, член научного совета Криста Фишер говорит, что правительство обязательно должно принять какие-то решения о введении новых ограничений в Харьюмаа, поскольку распространение коронавируса в уезде приведет к беде. Если введение недавних ограничений лучше всего повлияло на Тартумаа, где показатели заражаемости начали показывать тенденцию к снижению, то в Харьюмаа этого не произошло: «В Харьюмаа видно, что появились новые зараженные во всех возрастных группах». Фишер добавила, что в Ида-Вирумаа видно замедление распространения. В Харьюмаа немного снизилась заражаемость среди молодежи, но появилось больше зараженных среди пожилых людей.

Фишер отметила, что одно дело — введенные правительством ограничения, и другое — их выполнение, а из-за увеличения показателей можно смело предположить, что люди их не выполняют. И Меритс пришел к выводу, что все в руках людей и, к сожалению, результаты показывают, что слишком много людей нарушают правила.

Если не ввести дополнительные ограничения, то может настать момент, когда по всей Эстонии за сутки будет выявляться более 1000 зараженных, и большая часть из них будет приходиться на Харьюмаа и Таллинн. Фишер добавила, что уже сейчас в таллиннских больницах плановое лечение сведено к минимуму, а медики заболевают, то есть при таком большом количестве зараженных положение таллиннских больниц стало весьма сложным.

Проведенное ТУ мониторинговое исследование показало, что число зараженных остается большим, но видны и признаки стабилизации. В исследовании приняли участие 2500 человек, среди которых выявили 30 зараженных. У двух третей из них были признаки заболевания, но несмотря на это они не подозревали, что заражены коронавирусом. По данным исследования, среди совершеннолетнего населения страны распространителями вируса являются около 12 000 человек. А это означает, что коронавирусом заражен каждый 90-й совершеннолетний житель страны.