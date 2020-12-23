Показатель заражаемости в Харьюмаа стремится к высшей точке в Европе

О высоких показателях заражаемости в Ида-Вирумаа говорится уже давно, но теперь, в последние недели темп распространения болезни увеличился в Харьюмаа и уже обогнал многие страны Европы, пишет Postimees.
Показатели заражаемости в Харьюмаа за последние 14 дней на 100 000 человек обошли показатели как Финляндии и России, так и Латвии. Если смотреть по другим данным, то больше, чем в Харьюмаа, коронавирус распространен только в Люксембурге, Литве, Словении, Хорватии, Венгрии и Швеции.
«Ситуация неважная, и это понимает каждый», - сказал Postimees профессор прикладной вирусологии Тартуского университета Андрес Меритс. По его словам, нужно смотреть в сторону Финляндии, поскольку северная соседка Эстонии практически лучше всех в Европе справилась с новой волной распространения коронавируса. Также в пример можно привести Норвегию: «Латвия уже давно использует жесткие ограничения, но меня несколько удивляет, что результаты у них не улучшаются».
До Швеции осталось совсем немного
Харьюмаа осталось совсем немного до показателей заражаемости в Швеции.
Профессор математической статистики Тартуского университета, член научного совета Криста Фишер говорит, что правительство обязательно должно принять какие-то решения о введении новых ограничений в Харьюмаа, поскольку распространение коронавируса в уезде приведет к беде. Если введение недавних ограничений лучше всего повлияло на Тартумаа, где показатели заражаемости начали показывать тенденцию к снижению, то в Харьюмаа этого не произошло: «В Харьюмаа видно, что появились новые зараженные во всех возрастных группах». Фишер добавила, что в Ида-Вирумаа видно замедление распространения. В Харьюмаа немного снизилась заражаемость среди молодежи, но появилось больше зараженных среди пожилых людей.
Фишер отметила, что одно дело — введенные правительством ограничения, и другое — их выполнение, а из-за увеличения показателей можно смело предположить, что люди их не выполняют. И Меритс пришел к выводу, что все в руках людей и, к сожалению, результаты показывают, что слишком много людей нарушают правила.
Если не ввести дополнительные ограничения, то может настать момент, когда по всей Эстонии за сутки будет выявляться более 1000 зараженных, и большая часть из них будет приходиться на Харьюмаа и Таллинн. Фишер добавила, что уже сейчас в таллиннских больницах плановое лечение сведено к минимуму, а медики заболевают, то есть при таком большом количестве зараженных положение таллиннских больниц стало весьма сложным.
Проведенное ТУ мониторинговое исследование показало, что число зараженных остается большим, но видны и признаки стабилизации. В исследовании приняли участие 2500 человек, среди которых выявили 30 зараженных. У двух третей из них были признаки заболевания, но несмотря на это они не подозревали, что заражены коронавирусом. По данным исследования, среди совершеннолетнего населения страны распространителями вируса являются около 12 000 человек. А это означает, что коронавирусом заражен каждый 90-й совершеннолетний житель страны.
По словам руководителя исследования, профессора семейной медицины ТУ Руть Калда, стабилизация означает то, что распространение вируса уже не растет так быстро: «О Харьюмаа и Ида-Вирумаа мы можем сказать, что в них процент распространения одинаковый». Она добавила, что, согласно исследованиям, обращает на себя внимание Южная Эстония, где распространение вируса показывает рост, например, в Вырумаа.
Согласно исследованиям, маски носят 95 процентов людей, и это, по словам Калда, очень хороший результат и он одинаковый по всей Эстонии.
«Но есть резерв в плане сокращения контактов, чтобы люди соблюдали правило 2+2 и общались только с теми, с кем они видятся каждый день», - отметила Калда, по словам которой, дистанцию с остальными соблюдают лишь 60 процентов людей. «А это то, что могло бы ограничить распространение вируса», - сказала она.
Также очень много таких людей, у которых есть признаки болезни, но сами они уверены, что это не коронавирус: «У них кашель, насморк и температура или головная боль, но они не считают, что у них коронавирус, не обращаются к врачу, не идут на тестирование и не сидят дома». По словам профессора, согласно последним исследованиям, меньше таких людей не стало. «Половина тех болезней, которые сейчас есть у людей, связаны с коронавирусом. В целом нужно пройти тестирование и соблюдать правила», - сказала Калда.
Проблемное место Таллинна — Ласнамяэ
По словам координатора по разработке эпидемиологических профилактических мер и их применения в Таллинне Эстер Эпик, проблемным местом столицы является Ласнамяэ, где имеется примерно 2500 зараженных, в других районах города их меньше: в Хааберсти, Мустамяэ, Пыхья-Таллинне и Ыйсмяэ их около 1000: «Где плотнее населенность и больше людей, там больше зараженных».
По ее словам, в Таллинне видно, что не все люди одинаково послушны: «Каждая мера по отдельности не является волшебной палочкой, но вместе они дают результат, который ведет к снижению тенденции заражения». Ее тоже очень беспокоит высокая заражаемость в Харьюмаа и Таллинне. Эпик и сама посещала рынок и заметила, что есть находчивые предприниматели, которые ограничили доступ в киоски, а продавцы одеты с маски, но есть очень много такого, что киоски забиты людьми, а продавцы работают без масок: «Тут могло бы помочь, чтобы вежливые сограждане обращались и просили надеть маску, и если реакция будет правильной, то это очень поможет».
Таллинн разослал квартирным товариществам напоминание о том, что нужно опять очень внимательно следить за подъездами: «Ежедневная уборка и проветривание нуждаются в особом внимании».