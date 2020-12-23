Печальные новости: жители эстонских городов неправильно пользуются датчиками дыма

«В результате проведенного исследования выяснилось, что наибольшая проблема с датчиками дыма наблюдается в Таллинне и других крупных городах, где они отсутствуют в 8% и 6% квартир/частных домов соответственно. В небольших городах и сельской местности соответствующий показатель составляет порядка 2-3%. Также необходимо помнить, что одного наличия дымового датчика недостаточно, его исправность следует регулярно проверять», - подчеркнул Вейко Сепп, менеджер страхования имущества If Kindlustus.

Жители небольших городов и сельчане превосходят жителей крупных городов также и в части проверки датчиков дыма. Если на селе исправность дымовых датчиков в половине случаев проверяют не реже одного раза в квартал, то в Таллинне так поступает лишь треть населения.

В Таллинне больше всего насчитывается тех, кто вовсе не проверяет датчик дыма или ждет, пока не разрядится батарейка (37%). В сельских районах так поступает только 25% жителей.

Спасательный департамент рекомендует проверять исправность дымового датчика раз в месяц с помощью кнопки тестирования. Если при нажатии на кнопку сигнала нет, батарейку следует сразу заменить. Датчик дыма также необходимо время от времени протирать тряпкой или очищать с помощью пылесоса. Датчик дыма также имеет свой срок службы (обычно 3–10 лет), который указан на его задней панели.

«По истечении данного срока датчик необходимо заменить, —говорит Тагне Тяхе, руководитель отдела по надзору за безопасностью Спасательного департамента. - Со временем реагирующие на дым сенсоры, установленные внутри датчика, могут потерять чувствительность, вследствие чего датчик не будет вполне исправным, даже если при нажатии кнопки тестирования раздастся звуковой сигнал. На надежность работы датчика влияют время, пыль, насекомые, влажность, образующиеся при приготовлении пищи капельки жира и т. д. На необходимость замены датчика также указывают также такие факторы, как его повышенная чувствительность или увеличение времени реагирования. О несчастном случае даст знать только работающий датчик».

Датчики угарного газа также становятся обязательными

Обследование показало, что в сельской местности в 51% домов есть датчики угарного газа и в 64% – огнетушители. В Таллинне соответствующие показатели составляют 38% и 34%.

«Не следует думать, что средства тушения пожара и датчики угарного газа нужны только в частных домах с дровяным отоплением. Согласно статистике If Insurance, большинство пожаров возникает из-за неисправностей в электросистемах, которые могут иметь место в любой квартире. Около половины пожаров случается в квартирах. Датчик угарного газа обнаруживает неосязаемый и очень опасный угарный газ, благодаря чему может спасти жизни людей. Конечно, страхование может возместить нанесенный имуществу ущерб, но некоторые вещи имеют такую ​​эмоциональную ценность, которую нельзя измерить или заменить деньгами. Огнетушитель же может помочь спасти большую часть имущества», – объяснил Сепп.