Печальные новости: жители эстонских городов неправильно пользуются датчиками дыма

Хотя хорошо известно, что и датчик дыма, и датчик угарного газа могут спасти жизни, многие по-прежнему склонны играть как своей жизнью, так и жизнями членов своей семьи, – выяснилось в результате исследования.
«В результате проведенного исследования выяснилось, что наибольшая проблема с датчиками дыма наблюдается в Таллинне и других крупных городах, где они отсутствуют в 8% и 6% квартир/частных домов соответственно. В небольших городах и сельской местности соответствующий показатель составляет порядка 2-3%. Также необходимо помнить, что одного наличия дымового датчика недостаточно, его исправность следует регулярно проверять», - подчеркнул Вейко Сепп, менеджер страхования имущества If Kindlustus.
Жители небольших городов и сельчане превосходят жителей крупных городов также и в части проверки датчиков дыма. Если на селе исправность дымовых датчиков в половине случаев проверяют не реже одного раза в квартал, то в Таллинне так поступает лишь треть населения.
Спасательный департамент рекомендует проверять исправность дымового датчика раз в месяц с помощью кнопки тестирования. Если при нажатии на кнопку сигнала нет, батарейку следует сразу заменить. Датчик дыма также необходимо время от времени протирать тряпкой или очищать с помощью пылесоса. Датчик дыма также имеет свой срок службы (обычно 3–10 лет), который указан на его задней панели.
«По истечении данного срока датчик необходимо заменить, —говорит Тагне Тяхе, руководитель отдела по надзору за безопасностью Спасательного департамента. - Со временем реагирующие на дым сенсоры, установленные внутри датчика, могут потерять чувствительность, вследствие чего датчик не будет вполне исправным, даже если при нажатии кнопки тестирования раздастся звуковой сигнал. На надежность работы датчика влияют время, пыль, насекомые, влажность, образующиеся при приготовлении пищи капельки жира и т. д. На необходимость замены датчика также указывают также такие факторы, как его повышенная чувствительность или увеличение времени реагирования. О несчастном случае даст знать только работающий датчик».
Датчики угарного газа также становятся обязательными
Обследование показало, что в сельской местности в 51% домов есть датчики угарного газа и в 64% – огнетушители. В Таллинне соответствующие показатели составляют 38% и 34%.
«Не следует думать, что средства тушения пожара и датчики угарного газа нужны только в частных домах с дровяным отоплением. Согласно статистике If Insurance, большинство пожаров возникает из-за неисправностей в электросистемах, которые могут иметь место в любой квартире. Около половины пожаров случается в квартирах. Датчик угарного газа обнаруживает неосязаемый и очень опасный угарный газ, благодаря чему может спасти жизни людей. Конечно, страхование может возместить нанесенный имуществу ущерб, но некоторые вещи имеют такую эмоциональную ценность, которую нельзя измерить или заменить деньгами. Огнетушитель же может помочь спасти большую часть имущества», – объяснил Сепп.
Согласно недавним поправкам к закону о пожарной безопасности, с 2022 года датчик угарного газа станет обязательным не только для домов, в которых установлено газовое оборудование, но и для домов с твердым отоплением.
«При неправильной эксплуатации или поломке этого отопительного оборудования в жилое помещение будет проникать вредный для здоровья угарный газ, который, в худшем случае, может привести к смерти. Поскольку угарный газ не имеет запаха, цвета и вкуса, человек его не чувствует. Датчик угарного газа – единственное устройство, которое его обнаруживает», – сказала Тяхе.
Огнетушитель называют первичным средством пожаротушения, то есть предназначенным для быстрого тушения небольшого возгорания. Однако, приступая к тушению пожара, необходимо быть уверенным в своей безопасности и своих способностях, чтобы не подвергать опасности свою жизнь и здоровье. Спасательный департамент рекомендует не только приобрести огнетушитель для дома, но и ознакомиться с инструкцией по его применению, которая опубликована на сайте kodutuleohutus.ee.
У наших южных соседей цифры еще более печальные
Опрос показал, что если 5% жителей Эстонии не имеют датчиков дыма, то в Латвии таких домохозяйств насчитывается 12%, а в Литве – и 20%. Наши южные соседи также гораздо реже проверяют исправность дымовых датчиков. В то же время южные соседи имеют такое же количество датчиков угарного газа и огнетушителей, что и жители Эстонии.
В исследовании, проведенном If Kindlustus в Эстонии, Латвии и Литве, приняли участие немногим более 1000 человек из каждой страны.