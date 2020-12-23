Фото ⟩ Молодая пара очень своеобразно оформила интерьер своего первого дома

Риа-Луиза Буллен и Каллум Олдфилд из Кроули, Англия, решили сделать свой первый совместный дом особенным. А именно, очень большая часть интерьера их дома решена в розовых тонах, передает Kodustiil.
Риа-Луиза Буллен всю жизнь любила один цвет - розовый. Когда она вместе со своим партнером Каллумом Олдфилдом купила свой первый дом, она точно знала, как и что нужно изменить в интерьере.
Риа-Луиза решила обставить весь дом только розовыми предметами. Она считает, что это действительно успокаивает, расслабляет и вообще просто потрясающе.
Риа-Луиза черпала вдохновение в Instagram, изучая различные аккаунты, посвященные дизайну интерьера. Сначала было приобретено всего несколько предметов розового цвета, но потом совершенно неожиданно оказалось, что гостиная, кухня, ванная и спальня были полностью розовыми.