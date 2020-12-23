Ср, 23.12.2020
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Криста Фишер
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  • Молодая пара очень своеобразно оформила интерьер своего первого дома
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Фото ⟩ Молодая пара очень своеобразно оформила интерьер своего первого дома

Риа-Луиза Буллен и Каллум Олдфилд.

ФОТО: athomewithriri / CATERS NEWS/athomewithriri / CATERS NEWS/ Scanpix

Риа-Луиза Буллен и Каллум Олдфилд из Кроули, Англия, решили сделать свой первый совместный дом особенным. А именно, очень большая часть интерьера их дома решена в розовых тонах, передает Kodustiil. 

Риа-Луиза Буллен всю жизнь любила один цвет - розовый. Когда она вместе со своим партнером Каллумом Олдфилдом купила свой первый дом, она точно знала, как и что нужно изменить в интерьере.

Розовый дом Рии-Луизы Буллен и Каллума Олдфилда.

ФОТО: athomewithriri / CATERS NEWS/athomewithriri / CATERS NEWS / Scanpix

Риа-Луиза решила обставить весь дом только розовыми предметами. Она считает, что это действительно успокаивает, расслабляет и вообще просто потрясающе.

Розовый дом Рии-Луизы Буллен и Каллума Олдфилда.

ФОТО: athomewithriri / CATERS NEWS/athomewithriri / CATERS NEWS / Scanpix

Риа-Луиза черпала вдохновение в Instagram, изучая различные аккаунты, посвященные дизайну интерьера. Сначала было приобретено всего несколько предметов розового цвета, но потом совершенно неожиданно оказалось, что гостиная, кухня, ванная и спальня были полностью розовыми.

Розовый дом Рии-Луизы Буллен и Каллума Олдфилда.

ФОТО: athomewithriri / CATERS NEWS/athomewithriri / CATERS NEWS/ Scanpix

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