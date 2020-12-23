Второй труп был закопан во дворе: 45-летнего мужчину обвиняют в двойном убийстве

Согласно собранной в ходе уголовного производства информации, 16 июня прошлого года обвиняемый вместе со своим 47-летним знакомым пришел в квартиру в Харьюмаа в волости Кийли в поселке Кангру к 61-летнему знакомому с целью совместного распития алкогольных напитков. Через какое-то время хозяин квартиры велел 47-летнему мужчине идти спать, а когда тот отказался, обвиняемый ударил его в грудь. После этого он все же отправился спать, а обвиняемый продолжил употреблять алкоголь с владельцем квартиры. В какой-то момент обвиняемый пришел в ярость и стал избивать потерпевшего руками и ногами, а также топтаться на его грудной клетке, в результате чего тот получил опасные травмы и скончался на месте происшествия.

Обвиняемый и его проснувшийся приятель продолжили употреблять спиртное, а утром покинули квартиру, оставив в ней тело 61-летнего хозяина.

Пьянка продолжалась и в последующие дни, но уже в доме в деревне Саусти. В процессе застолья обвиняемый несколько раз в разное время избивал своего знакомого и оставил его минимум на сутки без еды и питья лежать во дворе. В результате неоднократных избиений второй потерпевший получил опасные для жизни травмы и умер. После этого обвиняемый вырыл во дворе яму и закопал тело.

По словам ведущего производство окружного прокурора Келли Круузимяги, второй труп обнаружили полицейские. «25 июня группа по расследованию убийств криминального бюро Пыхьяской префектуры отправилась на хутор в деревне Саусти, чтобы задержать обвиняемого в качестве подозреваемого в убийстве первого потерпевшего, и, осмотрев территорию, обнаружила свежие следы раскопок», - рассказала прокурор.

Круузимяги отметила, что убийство двух человек квалифицируется как убийство при отягчающих обстоятельствах.

Обвиняемый уже ранее неоднократно наказывался за преступления против личности.