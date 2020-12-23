Пресс-конференция ⟩ Департамент здоровья: мы достигли кульминации чрезвычайной ситуации

Юллар Ланно сказал, что чрезвычайная ситуация достигла кульминации. Медики болеют, скоро их будет некем заменить, а число госпитализированных больных увеличилось в несколько раз, что ставит под угрозу жизни пациентов, находящихся на на интенсивном лечении, и всего планового лечения.