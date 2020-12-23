Пресс-конференция ⟩ Департамент здоровья: мы достигли кульминации чрезвычайной ситуации

Сегодня прошла пресс-конференция, на которой министр социальных дел Танель Кийк, генеральный директор Департамента здоровья Юллар Ланно и член правления Synlab Eesti Кайдо Беляев рассказали о ситуации с распространением коронавируса в Эстонии.
Юллар Ланно сказал, что чрезвычайная ситуация достигла кульминации. Медики болеют, скоро их будет некем заменить, а число госпитализированных больных увеличилось в несколько раз, что ставит под угрозу жизни пациентов, находящихся на на интенсивном лечении, и всего планового лечения.
Танель Кийк добавил, что 27 декабря начнется вакцинация. Чтобы избежать худшего, сегодня введены жесткие меры в Харьюмаа. А представитель Synlab Кайдо Беляев проинформировал, что тестирование в праздники не остановится.
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