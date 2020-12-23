Новогодний фейерверк как свет в окошке для закрытого Ида-Вирумаа

Судьбу фейерверка решили на экстренном заседании

В Кохтла-Ярве, как и везде в Ида-Вирумаа, массовые праздничные гуляния и вообще все новогодние мероприятия отменяются. Но при этом городские власти принципиально не хотели отменять традиционный фейерверк.

“Салют мы не уберем, потому что много людей говорили - хоть какой-то свет в окошке оставьте. Но мы просим, пожалуйста, смотрите его из окошка, пожалуйста, смотрите из своих дворов”, - рассказала во вторник председатель городского собрания Кохтла-Ярве Рийна Иванова.

По ее словам, салют традиционно проводится здесь в двух местах - в Ярвеской и в Ахтмеской частях города.

Однако, в среду утром в Кохтла-Ярве пришлось созвать специальное заседание горуправы, посвященное одному вопросу - отменять салют или нет. Дело в том, что кризисный штаб и Департамент здоровья настоятельно советовали отменить фейерверк, опасаясь, что он приведет к скоплению людей.

В итоге сотрудники горуправы решили, что жителей Кохтла-Ярве нельзя лишать хотя бы этой новогодней традиции, а горожане - достаточно ответственные люди и выполнят просьбу смотреть фейерверк издалека и не собираться вместе под елкой.

Добавить света, но по-другому

В Силламяэ решили добавить свет иначе - городская управа приняла решение на своем заседании отменить не только общегородской праздник, но и фейерверк. А на сэкономленные деньги закупить дополнительные световые украшения для городских улиц.

“С каждым годом на улицах нашего города появляется всё больше декоративных световых инсталляций и украшений, но в темное, холодное время года городская среда может стать еще более привлекательной, а на улицах и в парках города может быть больше света”, - говорится в сообщении управы.

Добрые дела вместо пиротехники

Советник волостной управы Йыхви Эвелин Данилов рассказала, что управа отменила фейерверк, а не потраченные деньги направила на благотворительность:

“Часть денег, которые были отложены на фейерверк, была направлена в приют для животных Grey Dogs в Кохтла-Ярве, часть денег будет потрачена на Продуктовый банк, которому будем предоставлять продукты, - сказала Эвелин Данилов и добавила. - В этом году фейерверка не будет, чтобы не собирать людей и не спровоцировать новую вспышку заболевания”.

По ее словам, таким образом волостная управа перераспределяет 3 600 евро.

Концерт, кочующий по городу

В Нарве фейерверк также отменили, и изобрели свой способ порадовать людей, не собирая их вместе. 31 декабря по улицам города будет курсировать украшенный ретроавтобус, “экипаж” которого будет поздравлять горожан.

Дмитрий Вергун из городского Отдела культуры рассказал, что на следующей неделе появится афиша этого “передвижного праздника”.

“Но мы не планируем каких-то остановок, - добавил он. - Потому что, если бы планировали какие-то остановки, они становились бы массовыми мероприятиями, люди бы собирались. Мы этого сделать не можем, потому что введены соответствующие ограничения - до 3 января запрещены любые публичные собрания”.

Дмитрий Вергун заверяет, что праздничный автобус будет колесить по городу долго, проедет по всем районом, и увидеть его сможет каждый желающий.

“Кто захочет его увидеть - увидит. Поэтому не нужно его ждать, где-то собираться”, - добавил он.

Обычно в Нарве проводили два фейерверка - один поменьше устраивали на детском празднике вечером, а основной фейерверк - уже в новом году. За много лет сложилась необычная традиция проводить большой фейерверк не в полночь, как везде, а в час ночи, чтобы нарвитяне, отметившие по домам наступление Нового года, успели собраться на Петровской площади. Но начиная со встречи 2019 года новогодний фейерверк в Нарве стали проводить ровно в полночь.