Союз профсоюзов призвал работников не отказываться от вакцинации

В то время, как многие работодатели готовятся к вакцинации своих сотрудников при первой же возможности, среди работников растут опасения, что вакцинация является обязательной и отказ от нее может привести к потере работы.
Профсоюзы Эстонии подчеркивают важность вакцинации как можно большего числа людей и рекомендуют в случае сомнений все же соглашаться на вакцинацию.
«В то же время тело человека принадлежит только ему, поэтому обязательной вакцинации быть не может, и отказ от вакцинации не должен вести к потере работы. Тем не менее, мы призываем всех людей, у которых нет противопоказаний, согласиться на вакцинацию, потому что только так мы сможем бороться со смертельным вирусом и спасти наши рабочие места», - обяснил глава Центрального союза профсоюзов Эстонии Пеэп Петерсон.
По словам Петерсона, профсоюзы призывают работодателей уважать неприкосновенность частной жизни и конфиденциальные личные данные работников, а также дать рабочим понять, что простое ношение маски, соблюдение дистанции и вакцинация в будущем помогут преодолеть пандемию, которая парализовала всех нас и снизила наше благосостояние.
"Лучшим решением для этого может быть только тесное сотрудничество между сотрудниками и работодателями в поиске решения проблем", - считает профсоюзный лидер.