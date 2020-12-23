Союз профсоюзов призвал работников не отказываться от вакцинации

«В то же время тело человека принадлежит только ему, поэтому обязательной вакцинации быть не может, и отказ от вакцинации не должен вести к потере работы. Тем не менее, мы призываем всех людей, у которых нет противопоказаний, согласиться на вакцинацию, потому что только так мы сможем бороться со смертельным вирусом и спасти наши рабочие места», - обяснил глава Центрального союза профсоюзов Эстонии Пеэп Петерсон.