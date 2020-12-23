Ср, 23.12.2020
Каждая неделя промедления вызывает примерно в два раза большую волну и продлевает локдаун примерно на месяц. Таави Тийльманн
Таави Тийльманн
  • Rus.Postimees.ee
  • Ваш дом
  • Большая предпраздничная уборка: пять советов, как навести дома чистоту перед Рождеством
2 мин для прочтения

Большая предпраздничная уборка: пять советов, как навести дома чистоту перед Рождеством

Предпразничная уборка. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Shutterstock

До Рождества остались считанные дни, и несмотря на то, что большими компаниями в этом году в гости никто ходить не будет, нужно сделать основательную уборку, чтобы комки пыли на полу не портили вам впечатление от праздничного ужина. В среднем в каждом доме собирается около 20 килограммов пыли в год, а в ней живут пылевые клещи, которые могут вызвать проблемы со здоровьем, да и в целом, если дома пыльно, создается впечатление неряшливости.

Инструктор по продукции отдела бытовой электроники Samsung Eesti Алари Пеннар дает советы, которые стоит иметь в виду, делая предпраздничную уборку.

Убирайте сверху вниз

При уборке имеет смысл следовать принципу «сверху вниз» – это дает лучшие результаты. Сначала протрите тряпкой или почистите пылесосом со специальной насадкой полки, верх шкафов и поверхности, расположенные высоко, а затем приступайте к уборке пола. В противном случае пыль будет лететь на чистый пол.

Конечно же, вы и сами знаете: вытирая пыль с полок, обязательно снимите и протрите то, что на них стоит. 

Проверьте и замените фильтры пылесоса

Еще один полезный прием – осмотреть сам пылесос. Если в нем не самые качественные фильтры, он может выдувать пыль обратно в воздух, и результат уборки будет куда хуже. Правильные фильтры способны задерживать мельчайшие частички пыли, выпуская абсолютно чистый воздух. Именно этой мелкой пыли очень много в любом доме. 

Выбрасывайте пыль из пылесоса аккуратно

Когда мешок или контейнер пылесоса заполнен, пыль нужно выбросить, и это тоже очень важная часть уборки. Если просто выкинуть мешок в мусорный ящик, в процессе в воздух может попасть большое количество мелкой пыли и прочих аллергенов.

Особенно аккуратно нужно обращаться с пылесосами, в которых вместо мешка используется контейнер - емкость, где скапливается пыль, которую нужно вытряхнуть. Это порой сложно сделать, не допуская попадания пыли обратно в воздух. Но для этого можно использовать устройство для автоматической очистки контейнеров Clean Station. Контейнер помещается в устройство, и оно удаляет пыль, не позволяя ей рассеиваться. 

Продезинфицируйте поверхности общего пользования

После уборки пыли стоит продезинфицировать поверхности, чтобы предотвратить распространение бактерий.  Как правило, для этого достаточно чистящего средства в пульверизаторе, предназначенного для домашнего применения, с которым можно просто протереть поверхность тряпкой.

«В первую очередь обратите внимание на поверхности, к которым прикасаются все, кто бывает у вас дома. Например, ручки дверей, столы, стулья, выключатели осветительных приборов, кухонные прибор и поверхности в ванной комнате. Особенно важно дезинфицировать ручку входной двери, поскольку люди прикасаются к ней до того, как успеют вымыть руки», – сказал Пеннар.

Не забудьте про пол под мебелью

Нужно помнить, что пыль дома сбирается не только на видимых поверхностях, но и под шкафами и диваном. Поэтому, делая уборку, обязательно подвиньте мебель и пропылесосьте под ней, иначе при малейшем сквозняке из-под нее вылетят комки пыли на чистый пол. 

Читайте нас в Telegram! Чтобы найти наш канал, в строке поиска введите ruspostimees или просто перейдите по ссылке!

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back