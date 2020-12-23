Ср, 23.12.2020
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Кристина Каллас
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Детский сад закрывают из-за зараженного коронавирусом работника
Дети и взрослые на самоизоляции до 1 января

Детский сад. Иллюстративное фото.

ФОТО: MARGUS ANSU/PM/SCANPIX BALTICS

Детский сад Siilike в Пуйга в волости Выру с сегодняшнего дня, 23 декабря, закрывается, поскольку работники детского сада и дети контактировали с зараженным коронавирусом.

Директор детского сада Эре Кунгла-Ялаяс сказала Lõuna-Eesti Postimees, что положительный тест на коронавирус сдал один из работников детсада.

Начиная с сегодняшнего дня все контактировавшие с этим работником люди отправлены на самоизоляцию. «Как работники, так и дети», - уточнила директор.

На самоизоляции придется быть до 1 января включительно. Из детей под наблюдением Департамента здоровья находится одна группа. Всего в детском саду четыре группы.

Департамент здоровья ввел в курс дела директора во вторник вечером и совместно было принято решение, что детский сад будет закрыт до 1 января включительно.

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