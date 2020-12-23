Детский сад закрывают из-за зараженного коронавирусом работника
Детский сад Siilike в Пуйга в волости Выру с сегодняшнего дня, 23 декабря, закрывается, поскольку работники детского сада и дети контактировали с зараженным коронавирусом.
Директор детского сада Эре Кунгла-Ялаяс сказала Lõuna-Eesti Postimees, что положительный тест на коронавирус сдал один из работников детсада.
Начиная с сегодняшнего дня все контактировавшие с этим работником люди отправлены на самоизоляцию. «Как работники, так и дети», - уточнила директор.
На самоизоляции придется быть до 1 января включительно. Из детей под наблюдением Департамента здоровья находится одна группа. Всего в детском саду четыре группы.
Департамент здоровья ввел в курс дела директора во вторник вечером и совместно было принято решение, что детский сад будет закрыт до 1 января включительно.