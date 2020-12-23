Детский сад закрывают из-за зараженного коронавирусом работника

Директор детского сада Эре Кунгла-Ялаяс сказала Lõuna-Eesti Postimees, что положительный тест на коронавирус сдал один из работников детсада.

Начиная с сегодняшнего дня все контактировавшие с этим работником люди отправлены на самоизоляцию. «Как работники, так и дети», - уточнила директор.

На самоизоляции придется быть до 1 января включительно. Из детей под наблюдением Департамента здоровья находится одна группа. Всего в детском саду четыре группы.