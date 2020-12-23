Ср, 23.12.2020
Хуже, чем в Ида-Вирумаа, ситуация лишь в четырех странах ЕС: Люксембурге, Хорватии, Литве и Словении. Криста Фишер
Криста Фишер
  • Rus.Postimees.ee
  • Экономика
  • Правительство выделит предприятиям в двух уездах дополнительные 23 миллиона евро
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Правительство выделит предприятиям в двух уездах дополнительные 23 миллиона евро

Просуществовавший 18 лет ресторан Peppersack закрыл свои двери в ноябре.

ФОТО: Sander Ilvest

Правительство решило для компенсации вызванного новыми ограничениями в Харьюмаа и Ида-Вирумаа экономического ущерба выделить 23 миллиона евро.

В среду утром правительство объявило, что введет масштабные ограничения в Харьюмаа и продлит уже существующие меры по предотвращению распространения коронавируса в Ида-Вирумаа.

Правительство также обсудило компенсацию ограничений, которые существенно влияют на экономическую жизнь в Харьюмаа и Ида-Вирумаа. В общей сложности правительство планирует выделить 23 миллиона евро.

Как точно будут распределятся деньги, пока неизвестно. В Министерстве финансов сказали, что за основу будут взяты данные Налогово-таможенного департамента по налогам на рабочую силу предприятий за ноябрь, пишет Postimees.

Что из себя будут представлять эти финансовые меры, станет ясно в ближайшие дни.

Руководитель Союза отелей и ресторанов Эстонии Маарика Хонконен, комментируя коронаограничения в Харьюмаа, сказала, что хотя от правительства ждали конкретики, но не в таком виде и в такое время.

«По-человечески мы понимаем», - сказала Хонконен, но добавив, что как отели, так и рестораны теперь с нетерпением ждут того, как будет выглядеть схема поддержки, поскольку 23 миллиона будут разделены между различными секторами.

Компенсации для предприятий Харьюмаа касаются как гостиничного сектора, общепита, сферы развлечений, так и культуры, спорта, частного образования и деятельности по интересам.

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