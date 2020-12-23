Родители найденной на Пяэскюласком болоте Кяролин: благодарим природу, что она сохранила жизнь нашему ребенку

В группе Facebook, посвященной поискам Кяролин, появилась следующая запись матери девушки:

«Для нашей семьи рождественский период связан с чудом — особым событием, в котором каждый из вас сыграл особую роль. И хотя с момента исчезновения, поисков и обнаружения Кяролин прошел год, при воспоминании об этом эмоции остаются такими же сильными», - пишет Мария-Хелена Лойк, мать Кяролин.

«Как найти слова благодарности Хейно и Керстин, которые утром второго дня Рождества нашли Кяролин на этом болоте? До сих пор не понятно, какие силы привели вас туда в то утро… Как отблагодарить Ааре Рюйтли, членов его организации «Kadunud» и всех тех, кто участвовал в поисках Кяролин? Врачей, медсестер и нянечек, благодаря которым Кяролин может снова жить дальше?»

«В день обнаружения Кяролин, 26 декабря, мы всей семьей пойдем на то болото. Мы благодарим природу за то, что она семь дней хранила жизнь нашего ребенка, и мысленно обнимаем всех вас! Надеемся, что вы чувствуете то тепло, которое мы почувствовали после всех испытаний».

В начале года мать Кяролин сообщила, что из-за масштабного обморожения для спасения жизнь дочери, врачам пришлось принять тяжелое решение: ампутировать ей ноги и пальцы на правой руке.