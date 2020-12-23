В Латвии и Литве установлены новые суточные рекорды по количеству зараженных

За прошедшие сутки в Латвии подтверждено 1145 новых случаев Covid-19, что является рекордом за 24 часа, умерли 20 инфицированных, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC), сообщает Rus.TVNET.

Один из 20 умерших был в возрастной категории от 55 до 60 лет, трое - от 60 до 70 лет, двое - от 70 до 80 лет, десять - от 80 до 90 лет, трое - от 90 до 100 лет и один от 100 до 105 лет.

За прошедшие сутки сделано 12 155 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 9,4%.

За сутки были госпитализированы 119 пациентов. Всего в стационарах лечатся 948 человек с Covid-19, 48 из которых находятся в тяжелом состоянии. За последние сутки из больниц были выписаны 145 пациентов, всего - 2801.

За последние 14 дней выявлено 10 668 случаев заболевания, а кумулятивная 14-дневная заболеваемость составляет 555,6 случая на 100 тыс. жителей.

В целом с начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 33 484 человек.

Ситуация в Литве

Covid-19 продолжает ставить рекорды в Литве: за сутки там было подтверждено 3737 новых случаев, а скончались 50 человек.

За минувшие сутки выздоровели 1523 заболевших.

В общей сложности с начала пандемии в Литве установлено 120 тыс. 94 случаев заражения коронавирусом. Все еще больны 62 тыс. 453 человека, 55 тыс. 926 человек выздоровели.

В целом от коронавируса в Литве скончались 1143 человека, по иным причинам умерло 572 зараженных.

За минувшие сутки было взято 14 тыс. 383 пробы на коронавирус, общее количество тестов, сделанных с начала пандемии в Литве, составляет 1 млн 541 тыс. 668.