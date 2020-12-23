Глава популярной сети кафе: нам полностью перекрыли кровообращение

Сегодня правительство решило ужесточить коронавирусные ограничения в Харьюмаа, что для многих компаний означает запрет на деятельность, пишет Postimees.
Правительство Эстонии ужесточает ограничения в Харьюмаа, где число инфицированных растет быстрыми темпами. Для ресторанов новые ограничения означают, что еду можно продавать только на вынос.
Рене Трейфельдт, глава и владелец группы Reval Cafe, сказал, что правительственные ограничения в этой форме стали неожиданностью.
«Это произошло неожиданно», - сказал Трейфельдт, который, по собственным словам, последние два часа работал над уменьшением ущерба.
«Мы знали, что будут новые ограничения, знали, что товарооборот упадет, но надеялись, что продержимся до весны. Но эти полные закрытия - если тебе перекрывают кровообращение, то я уже не знаю, гда эта граница, сколько "жира" будет достаточно. Об этом можно будет сказать весной, задним числом», - сказал руководитель компании.
Хотя сегодня правительство объявило, что секторам, на которые распространяются ограничения в Ида-Вирумаа и Харьюмаа, будут выделены 23 миллиона евро, условия распределения денег в настоящее время неизвестны.
«Мы не знаем, каковы меры поддержки. Весной была введена государственная мера субсидирования заработной платы, но все остальные договоры, такие как арендная плата, несет компания. Летом мы еще в конце июня занимались ликвидацией ущербов», - сказал Трейфельдт.
«Мы можем закончить год на грустной нотой, но <что делать> в новом году, когда люди должны будут платить рассрочку за подарки, купленные в кредит. Три недели - это очень большой срок».
"У нас останутся 3-4 места для обслуживания Wolt-Bolt, но это незначительный оборот", - добавил он.
Пока Трейфельдт не хочет думать об увольнении работников. "Мы несем ответственность за своих сотрудников! Увольнения - самое нерациональное, самоезатратное решение как для государства, так и для предпринимателя. Оно дороже, чем поддержка предпринимателя в течение нескольких месяцев", - считает глава сети кафе.
Сегодняшним решением правительства с 28 декабря по 17 января в Харьюмаа и Ида-Вирумаа запрещены услуги сферы развлечений. Для клиентов должны быть закрыты залы обслуживания предприятий общепита. Продажа еды навынос и сопутствующая служба курьерской доставки могут работать.