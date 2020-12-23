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Неожиданный предрождественский кризис обернулся хаосом на дорогах и набегами на магазины. Он стал генеральной репетицией новогоднего идеального шторма, который угрожает подорвать благополучие Великобритании.

Великобритания готовилась к перебоям в поставках еды из-за брекзита, но беда подкралась незаметно и раньше времени. Мутация коронавируса отрезала остров от континентальной Европы за две недели до возвращения барьеров на границе с ЕС в новогоднюю ночь.

Предрождественский кризис обернулся хаосом на дорогах и набегами на магазины. Он стал генеральной репетицией новогоднего идеального шторма, который угрожает подорвать благополучие Великобритании и лишить ее места в пятерке крупнейших экономик мира.

Уже через неделю к вирусу-мутанту, отмененному Рождеству, сорванным каникулам, изоляции от 40 стран, локдауну в нескольких регионах и перебоям в некоторых портах рискуют добавится новые проблемы: всеобщий локдаун, недостаток тестов и медицинского оборудования, перебои во всей торговле и поставках свежих продуктов из-за восстановления таможенной границы с Евросоюзом - ближайшим и крупнейшим торговым партнером.

Как Великобритания оказалась в таком плачевном положении и что закончится раньше - кризис или еда в магазинах, разбиралась Русская служба Би-би-си.

Блокада

Еще в прошлую среду британский премьер-министр Борис Джонсон высмеял лидера оппозиции в парламенте за призывы отменить Рождество и подтвердил, что британцам впервые за всю пандемию будет разрешено целые пять дней собираться большими компаниями, съезжаться отовсюду в гости, веселиться и праздновать.

А в субботу, когда уже все закупились билетами, едой и подарками, Джонсон огорошил нацию: Рождество все-таки отменяется, потому что вирус мутировал и распространяется с огромной скоростью. В Лондоне и окрестностях немедленно вводится жесткий карантин.

Reuters Вместе с карантином вернулись гигантские очереди в супермаркеты.

Мир ответил на известия с острова блокадой авиасообщения, а Франция на 48 часов перекрыла главный торговый путь на континент - через Ла-Манш в Кале. Тысячи фур немедленно запрудили английские дороги на подъездах к воротам в Европу - паромной переправе из Дувра и туннелю из соседнего Фолкстона.

Население, и без того расстроенное отменой Рождества и новым локдауном, выстроилось в очереди в супермаркеты. И вот почему.

Дело в том, что Британия обеспечивает себя едой только наполовину. Остальное она импортирует, в основном из Евросоюза. В среднем за год примерно 70% всего импорта продовольствия приходится на ЕС.

Зимой зависимость намного выше, поскольку почти все свежие фрукты и овощи привозят фурами с континента. Теми самыми, что застряли на шоссе М20. А в импортных поставках мяса и молочной продукции в Великобританию почти 100% приходится на ЕС.

"У магазинов довольно запасов к Рождеству, что позволит избежать проблем сейчас", - успокаивал соотечественников директор британской ассоциации розничной торговли Эндрю Опи.

"Однако проблема может возникнуть сразу после Рождества, и касается она прежде всего свежих продуктов - салата, овощей и фруктов", - сказал он Би-би-си.

Ежедневно через Ла-Манш в обе стороны перемещаются до 10 тысяч фур; это - ключевой торговый маршрут для Великобритании. И пусть Франция закрыла только въезд из Англии, а в обратную сторону движение продолжалось, желающих везти грузы с материка на чумной остров оказалось не так много и среди транспортных компаний, и среди дальнобойщиков.

Они боятся застрять в гигантской пробке на обратном пути, потерять ценное время и деньги, не успеть домой к Рождеству. Даже после открытия границы в среду водителям придется сдавать тест на коронавирус и молиться, чтобы он оказался отрицательным.

Накопившиеся за время простоя тысячи машин разом не переберутся на южный берег, на это уйдет несколько дней.

Поэтому нынешний кризис вряд ли рассосется до Нового года, а значит, плавно перетечет в следующий, связанный уже с брекзитом.

Репетиция брекзита

До окончательного разрыва Великобритании с ЕС осталась неделя, а на каких условиях она будет жить и торговать с главным партнером после 40 лет совместной жизни до сих пор не знает никто. И даже если узнает до двенадцатого удара Биг-Бена в новогоднюю ночь - переварить новые правила и подготовиться времени уже нет.

Поэтому компании, магазины и граждане начали готовиться к худшему и закупаться впрок. Что лишь усугубило проблему, поскольку предрождественский сезон и так самое горячее время для торговли. А тут еще карантин, море интернет-покупок, посылки-доставка.

В итоге логистика начала трещать по швам еще до того, как мутация вируса захлопнула границы. Перебои в портах продолжались весь декабрь, и коммерсанты не раз предупреждали, что добром не кончится.

PA Media Тысячи дальнобойщиков застряли в "саду Англии", как называют Кент. Без туалетов, без душа, без кафе.

"Мы крайне озабочены задержками в портах", - обратились к депутатам парламента розничные торговцы и производители продуктов питания и напитков за три дня до объявления о мутации и блокаде.

"А по окончании переходного периода брекзита нагрузка на порты Великобритании только вырастет", - предупредили они.

От перебоев уже пострадала промышленность. Японские автогиганты Toyota и Honda собирают автомобили на острове и часть комплектующих завозят с континента. Они отправили заводы на каникулы раньше запланированного, поскольку не смогли обеспечить непрерывность поставок из-за проблем в портах.

Все это как нельзя некстати британскому правительству. Оно тратит гигантские деньги на борьбу с пандемией и залезает в рекордные долги, однако результаты оставляют желать лучшего, а население недовольно. Дополнительный удар по экономике из-за перебоев в торговле после возвращения таможни на границу с ЕС лишь усилит давление на бюджет.

До референдума 2016 года Великобритания была пятой экономикой в мире после США, Китая, Японии и Германии. В следующем году, по оценке МВФ, она пропустит вперед Францию и разделит 6-7 места с Индией.

Рулевой брекзита Борис Джонсон обещает, что все не только обойдется, но обернется триумфом, пусть и не сразу.

"Да, возможно, в начале мы столкнемся с трудностями, но страна наша обречена на процветание при любом раскладе, что бы ни случилось. Только посмотрите на те великолепные возможности, которые откроются перед нами в 2021 году", - сказал он на прошлой неделе.

Через пару дней после этого выступления на фоне лазающих по телеграфным столбам инженеров-связистов, Джонсону пришлось объяснять нации, что Рождество отменяется. А еще через день - что закрытие границы с Францией не беда.

PA Media Джонсон на субботней пресс-конференции. Премьер-весельчак не любит плохие новости.

Он сказал в понедельник, что в пробке всего 174 грузовика, что на Дувр приходится каких-то 20% торговли товарами, и что он прекрасно поговорил по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном, поэтому границу откроют в ближайшие часы.

Через сутки Франция объявила, что откроет границу, как и планировала раньше, только в ночь на среду. И если тут Джонсон немного преувеличил, то в другом слегка приуменьшил.

Через Дувр действительно проходит 20% торговли - паромами, но еще почти 30% перемещается теми же фурами по туннелю в 10 км от Дувра, о чем премьер умолчал. А что касается пробки, то полиция Кента в момент выступления Джонсона сообщала не о 170, а о 500 грузовиках. К утру армада фур выросла в три раза до полутора тысяч.

Пропадет ли еда из магазинов

Как только в новостях появились кадры грузового апокалипсиса, британцы ринулись в магазины, опасаясь дефицита.

Супермаркеты и поставщики продуктов пообещали, что нация голодной не останется.

"Грузы ввозятся и вывозятся из страны самыми различными способами, и поэтому мы спешим заверить всех, что никакого повода для набегов на магазины нет, - сказал Алекс Вейтич из британской логистической ассоциации. - Полки пустовать не будут, мы в этом уверены".

Легкая паника привела к резкому росту спроса на товары первой необходимости, что добавило проблем супермаркетам и другим магазинам. Потому что их рождественские запасы на переполненных складах были рассчитаны на семейное застолье и обмен подарками. А вышла изоляция и вирусная блокада со стороны европейских стран-поставщиков помидоров, апельсинов, оливок и просекко, а также рыбы и картошки для фиш-н-чипс.

EPA Лондонский супермаркет 22 декабря. Индейки еще есть, рыбы уже нет.

Некоторые сети объявили, что ищут альтернативные пути поставок. С этим возникнут сложности.

Склады переполнены перед Рождеством и брекзитом, слоты в других портах, подальше от европейских берегов, забронированы до середины января. Контейнерные перевозки морем подорожали на четверть. Можно и самолетом, но запас мощности у грузовой авиации тоже не бесконечный, поскольку она и так лишилась возможности перевозить карго в пассажирских лайнерах из-за отмены большинства рейсов.

Все это неизбежно ведет к увеличению издержек, что выльется либо в рост цен и сокращение доходов населения, либо в ужесточение конкуренции и убытки магазинов. Ни то, ни другое не способствует созданию национального богатства и быстрому выходу страны из кризиса.

Особенно с учетом того, что не хлебом единым жива британская экономика: на поставку и продажу еды и напитков в магазинах, кафе и ресторанах приходится примерно десятая часть создаваемой добавленной стоимости.

Все основные двигатели британской экономики - потребление, финансовые услуги, приток капитала со всего мира, туризм, промышленность - барахлят из-за пандемии и в ожидании брекзита. В новогоднюю ночь вернутся границы, проверки и ограничения в торговле с ЕС в любом случае, даже если не будет пошлин и сложится в последний момент соглашение о свободной торговле

Но если в первом, санитарном, случае Британия осталась один на один с проблемой только на 48 часов, а в целом может рассчитывать на международную кооперацию и помощь в борьбе с вирусом, то во втором, торговом, она сознательно выбрала опору на собственные силы.

Поэтому ее богатство и благополучие в 2021 году больше будет зависеть от того, как она справится с конкуренцией со стороны экономического сверхгиганта в лице ЕС. Самостоятельная жизнь только начинается, Британия делает первые шаги в суровый мир, в котором она раньше была частью и одним из лидеров крупнейшего политического и экономического союза на планете, а теперь - средним по размерам островным государством на периферии Европы.