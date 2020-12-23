Коронавирус диагностировали еще у одного охранника тюрьмы

Охранник близко контактировал с охранником, у которого коронавирус диагностировали в понедельник. Всего среди охранников Тартуской тюрьмы четыре активных случая коронавируса.

На данный момент среди охранников Вируской тюрьмы пять активных случаев коронавируса, а среди охранников Таллиннской тюрьмы — три.

Ни в одной из тюрем нет активных случаев коронавируса среди заключенных.