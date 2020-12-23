Коронавирус диагностировали еще у одного охранника тюрьмы

Во вторник еще у одного охранника Тартуской тюрьмы диагностировали коронавирус.
Охранник близко контактировал с охранником, у которого коронавирус диагностировали в понедельник. Всего среди охранников Тартуской тюрьмы четыре активных случая коронавируса.
На данный момент среди охранников Вируской тюрьмы пять активных случаев коронавируса, а среди охранников Таллиннской тюрьмы — три.
Ни в одной из тюрем нет активных случаев коронавируса среди заключенных.
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