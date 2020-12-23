Ср, 23.12.2020
Закрыть всё и объявить ида-вирусцам о локдауне, при этом попросив их не приезжать на праздники в Таллинн, – это очень высокомерно. Кристина Каллас
Кристина Каллас
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Коронавирус диагностировали еще у одного охранника тюрьмы

Тюрьма.

ФОТО: Tairo Lutter

Во вторник еще у одного охранника Тартуской тюрьмы диагностировали коронавирус.

Охранник близко контактировал с охранником, у которого коронавирус диагностировали в понедельник. Всего среди охранников Тартуской тюрьмы четыре активных случая коронавируса.

На данный момент среди охранников Вируской тюрьмы пять активных случаев коронавируса, а среди охранников Таллиннской тюрьмы — три.

Ни в одной из тюрем нет активных случаев коронавируса среди заключенных.

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