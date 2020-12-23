В этом году на праздники в гостиницах и спа-центрах будет тихо

Менеджер спа-отеля Aqva Роман Кусма сказал, что дела у них идут так же плохо, как у всех остальных отелей.

По его словам, в предыдущие годы во время зимних праздников отель всегда распродавал все номера, но в этом году все хуже, чем было раньше.

Гостиничные заведения Ида-Вирумаа закрыты на две недели, и, по словам Кусма, может быть, в первые выходные было заметно, что люди из соседнего уезда приезжали насладиться водными и банными процедурами.

«После этого особого движения почти не было. Если вы слышите русский язык, не факт, что это житель Ида-Вирумаа».

Что касается Харьюского уезда, предприниматель сказал, что если в таллиннском туристическом секторе будут введены ограничения, это не коснется региона Ляэне-Вирумаа.

«Мы должны затаить дыхание и сделать все, что в наших силах, чтобы не оказаться следующими в этой ситуации. Мы находимся между двумя очагами, мы должны сделать все возможное, чтобы не допустить роста болезни», - сказал предприниматель.

Говоря о посещении спа во время школьных каникул, Кусма сказал, что, к счастью, люди приезжают, но опять же, это далеко от показателей прошлых лет. «Я надеюсь, что в Эстонии не введут полный локдаун», - отметил Кусма.

Директор Фонда Virumaa Muuseumid ("Музеи Вирумаа") Вильяр Виссель сказал о гостевом доме мызы Палмсе, что у них забронирована пара десятков мест. «В настоящее время мы принимаем около десяти эстоноземельцев», - сказал он. Описывая планы на начало следующего года, Виссель сказал, что размещение будет ориентировано на местного туриста.

Менеджер мызы Сагади Хелен Лукс, сказала, что у них останавливаются одиночные гости, ищущие тишины и спокойствия.

Лукс сказала, что в отеле тишина царит с октября. «Начало года было хорошим, пока не пришла новая волна коронавируса, потом было отменено множество ночлегов и конференций. Сейчас ситуация спокойная», - сказала менеджер.

Владелец пансионата Merekalda в Кясму Ханнес Калдре сказал, что обычно зимой они были закрыты, чтобы немного отдохнуть. Однако в этом году они дали отдыхающим возможность заночевать у них в любое время.

«По сравнению с прошлым годом этот год был немного хуже. Мы справились нормально», - отметил Калдре.