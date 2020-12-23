Ср, 23.12.2020
Если бы у нас была возможность принять такое решение на уровне города, мы бы обязали носить маски и на уличных мероприятиях. Михаил Кылварт
Михаил Кылварт
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Ограбление средь бела дня: мужчина вырвал из рук женщины сумку

Ограбление на улице. Фото иллюстративное.

ФОТО: Shutterstock

Вчера, 22 декабря, в полицию поступило сообщение об ограблении в Тарту, передает Департамент полиции и погранохраны. 

Во вторник днем в полицию поступил вызов в Тарту на улице Мыйзавахе, где один мужчина так вырвал сумку из рук 60-летней женщины, что она упала. Возникла потасовка, во время которой дама пыталась оказать сопротивление и вернуть сумку, но мужчине удалось сбежать.

Однако вмешались прохожие, которые быстро поймали 26-летнего подозреваемого и передали его прибывшему на место полицейскому патрулю.

Также прохожие помогли встать пострадавшей даме и узнали у нее, нуждается ли она в медицинской помощи. К счастью, женщина не получила травм.

Полиция расследует данный инцидент в рамках уголовного производства.

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