Ограбление средь бела дня: мужчина вырвал из рук женщины сумку

Во вторник днем в полицию поступил вызов в Тарту на улице Мыйзавахе, где один мужчина так вырвал сумку из рук 60-летней женщины, что она упала. Возникла потасовка, во время которой дама пыталась оказать сопротивление и вернуть сумку, но мужчине удалось сбежать.