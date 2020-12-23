В Ляэне-Таллиннской центральной больнице у 23 врачей выявили коронавирус

По словам руководителя Ляэне-Таллиннской центральной больницы Аркадия Попова, на сегодня у 23 врачей его больницы выявлен коронавирус, причем зачастую инфицирование у них произошло за пределами рабочего места, сообщили в среду радионовости ERR.