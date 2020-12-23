Ср, 23.12.2020
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Таави Тийльманн
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • В Ляэне-Таллиннской центральной больнице у 23 врачей выявили коронавирус
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В Ляэне-Таллиннской центральной больнице у 23 врачей выявили коронавирус

Проведение тестов на коронавирус.

ФОТО: Marko Saarm

Распространение коронавируса среди медицинского персонала эстонских больниц по-прежнему остается проблемой. Ощущают ее и в Ляэне-Таллиннской центральной больнице, пишет Rus.ERR.

По словам руководителя Ляэне-Таллиннской центральной больницы Аркадия Попова, на сегодня у 23 врачей его больницы выявлен коронавирус, причем зачастую  инфицирование у них произошло за пределами рабочего места, сообщили в среду радионовости ERR.

Еще 16 медиков переведены в карантин после близких контактов с зараженными. 

Доктор Попов добавил, что в Ляэне-Таллиннской больнице принимаются все меры, чтобы защитить персонал.

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