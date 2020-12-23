Картина дня: новые жесткие ограничения, спецрейс из Великобритании и планы Кылварта

Правительство вводит масштабные ограничения в Харьюмаа и продлевает уже существующие в Ида-Вирумаа

Правительство вводит в Харьюмаа масштабные ограничения, вызванные распространением COVID-19, и продлевает уже действующие меры в Ида-Вирумаа. Кроме того, с 24 декабря по всей стране начнут действовать правила, в соответствии с которыми во время богослужений помещения должны быть заполнены максимум наполовину. Читать дальше...

Правительство утвердило новые связанные с COVID-19 ограничения

Правительство утвердило связанные с COVID-19 ограничения, которые сильнее всего затрагивают Харьюмаа и Ида-Вирумаа. Читать далее...

В Эстонии продлевают старые и вводят новые ограничения в сфере образования

В целях предотвращения распространения коронавируса правительство решило продлить ограничения для сферы образования до конца каникул в общеобразовательных школах, то есть до 10 января. Кроме того, дополнительные ограничения вводятся в Харьюмаа и Таллинне. Читать далее...

Граждан Эстонии доставят из Великобритании на спецрейсе

Эстония вместе с другими странами Балтии организует эвакуационный спецрейс из Великобритании, чтобы помочь вернуться на родину попавшим в ловушку гражданам. Читать дальше...

Кылварт: «У меня нет ни времени, ни желания добавлять что-то в политическую какофонию»

Самый крупный город страны должен был сильнее других пострадать от последствий медицинского и экономического кризиса. Тем не менее, по словам мэра столицы Михаила Кылварта, параллельно с преодолением кризисов Таллинн строит новые планы и собирается использовать открывшиеся в коронакризис возможности. Читать дальше...

За сутки в Эстонии выявлено 664 зараженных, пятеро скончались

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 5824 теста на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 664, то есть 11,4% от общего количества тестов. Читать дальше...

Показатель заражаемости в Харьюмаа стремится к высшей точке в Европе

О высоких показателях заражаемости в Ида-Вирумаа говорится уже давно, но теперь, в последние недели темп распространения болезни увеличился в Харьюмаа и уже обогнал многие страны Европы. Читать далее...

Департамент здоровья: мы достигли кульминации чрезвычайной ситуации

Генеральный директор Департамента здоровья Юллар Ланно сказал, что чрезвычайная ситуация достигла кульминации: медики болеют, скоро их будет некем заменить, а число госпитализированных больных увеличилось в несколько раз, что ставит под угрозу жизни пациентов, находящихся на на интенсивном лечении, и всего планового лечения. Читать дальше...

Второй труп был закопан во дворе: 45-летнего мужчину обвиняют в двойном убийстве

Пыхьяская окружная прокуратура направила в суд уголовное дело, в рамках которого мужчину 1975 года рождения обвиняют в совершенном этим летом убийстве двух знакомых. Читать дальше...

Глава популярной сети кафе: нам полностью перекрыли кровообращение