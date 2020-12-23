Картина дня: новые жесткие ограничения, спецрейс из Великобритании и планы Кылварта

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 23 декабря.
Правительство вводит масштабные ограничения в Харьюмаа и продлевает уже существующие в Ида-Вирумаа
Правительство вводит в Харьюмаа масштабные ограничения, вызванные распространением COVID-19, и продлевает уже действующие меры в Ида-Вирумаа. Кроме того, с 24 декабря по всей стране начнут действовать правила, в соответствии с которыми во время богослужений помещения должны быть заполнены максимум наполовину. Читать дальше...
Правительство утвердило новые связанные с COVID-19 ограничения
Правительство утвердило связанные с COVID-19 ограничения, которые сильнее всего затрагивают Харьюмаа и Ида-Вирумаа. Читать далее...
В Эстонии продлевают старые и вводят новые ограничения в сфере образования
В целях предотвращения распространения коронавируса правительство решило продлить ограничения для сферы образования до конца каникул в общеобразовательных школах, то есть до 10 января. Кроме того, дополнительные ограничения вводятся в Харьюмаа и Таллинне. Читать далее...
Граждан Эстонии доставят из Великобритании на спецрейсе
Эстония вместе с другими странами Балтии организует эвакуационный спецрейс из Великобритании, чтобы помочь вернуться на родину попавшим в ловушку гражданам. Читать дальше...
Кылварт: «У меня нет ни времени, ни желания добавлять что-то в политическую какофонию»
Самый крупный город страны должен был сильнее других пострадать от последствий медицинского и экономического кризиса. Тем не менее, по словам мэра столицы Михаила Кылварта, параллельно с преодолением кризисов Таллинн строит новые планы и собирается использовать открывшиеся в коронакризис возможности. Читать дальше...
За сутки в Эстонии выявлено 664 зараженных, пятеро скончались
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 5824 теста на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 664, то есть 11,4% от общего количества тестов. Читать дальше...
Показатель заражаемости в Харьюмаа стремится к высшей точке в Европе
О высоких показателях заражаемости в Ида-Вирумаа говорится уже давно, но теперь, в последние недели темп распространения болезни увеличился в Харьюмаа и уже обогнал многие страны Европы. Читать далее...
Департамент здоровья: мы достигли кульминации чрезвычайной ситуации
Генеральный директор Департамента здоровья Юллар Ланно сказал, что чрезвычайная ситуация достигла кульминации: медики болеют, скоро их будет некем заменить, а число госпитализированных больных увеличилось в несколько раз, что ставит под угрозу жизни пациентов, находящихся на на интенсивном лечении, и всего планового лечения. Читать дальше...
Второй труп был закопан во дворе: 45-летнего мужчину обвиняют в двойном убийстве
Пыхьяская окружная прокуратура направила в суд уголовное дело, в рамках которого мужчину 1975 года рождения обвиняют в совершенном этим летом убийстве двух знакомых. Читать дальше...
Глава популярной сети кафе: нам полностью перекрыли кровообращение
Правительство Эстонии ужесточает ограничения в Харьюмаа, где число инфицированных растет быстрыми темпами. Для ресторанов новые ограничения означают, что еду можно продавать только на вынос. Рене Трейфельдт, глава и владелец группы Reval Cafe, сказал, что правительственные ограничения в этой форме стали неожиданностью. Читать дальше...
Детский сад закрывают из-за зараженного коронавирусом работника
Детский сад Siilike в Пуйга в волости Выру с сегодняшнего дня, 23 декабря, закрывается, поскольку работники детского сада и дети контактировали с зараженным коронавирусом. Читать дальше...
В Ласнамяэ в тройном ДТП пострадала 18-летняя девушка
Во вторник поздно вечером в таллиннском районе Ласнамяэ произошло ДТП с участием трех легковых автомобилей, в котором пострадал человек. Читать дальше...
Eesti Loto повышает цену билета лотереи Vikinglotto
С 31 декабря Eesti Loto повысит цену билета Vikinglotto с одного евро до 1 евро и 50 центов. Новые правила игры Vikinglotto, которые вступят в силу с нового года, по мнению лотерейной компании, увеличат частоту выигрышей и гарантируют эстонским игрокам более крупные выигрыши, чем раньше. Читать дальше...
Около 300 рабочих мест: в Кохтла-Ярве началось строительство нового завода
Компания Tbhawt Manufacturing OÜ будет производить на территории промпарка в Кохтла-Ярве необычные ветрогенераторы собственной разработки. По плану, когда завод выйдет на полную мощность, здесь будут созданы около 300 новых рабочих мест. Небольшую часть произведенных здесь ветрогенераторов планируется установить также в окрестностях Кохтла-Ярве. Читать далее...
Зарезала бывшего мужа ножом: суд отправил под арест жительницу Ласнамяэ
Харьюский уездный суд сегодня по ходатайству прокуратуры отправил под арест женщину средних лет, которая в понедельник в Ласнамяэ зарезала ножом бывшего мужа. Читать далее...
Неутешительный прогноз: при нынешнем развитии событий число коронапациентов может превысить 1000
Вчера научный совет представил правительству прогноз того, что будет, если не будут введены новые ограничения. Ситуация в Харьюмаа обеспокоила всех. Читать далее...
С завода Pfizer выехали грузовики с первыми партиями вакцины для граждан ЕС
В среду с бельгийского завода фармацевтического гиганта Pfizer выехали грузовики с первыми партиями вакцины от коронавируса для граждан ЕС. Читать далее...
Коронавирус в мире: в Британию завезли еще одну мутацию из ЮАР
В Британии зафиксировали зараженных новой мутацией коронавируса из ЮАР, Франция начала пускать застрявшие в Дувре фуры после тестирования водителей на Covid-19. Читать далее...
ГРАФИК 〉 Еще один уезд грозит догнать Ида-Вирумаа и Харьюмаа по показателям заболеваемости
Показатели заболеваемости в Ида-Вирумаа и Харьюмаа уже никого не удивляют. Если в результате введенных ранее ограничений заболеваемость в Тартумаа стала снижаться, то в Рапламаа наблюдается обратная тенденция. Читать далее...
Лутсар: не могу обещать, что ограничения будут действовать лишь до 17 января
Глава научного совета Ирья Лутсар ситуация в Таллинне пока не критическая, но очень серьезная. Министр Урмас Рейнсалу подтверждает, что сегодня альтернативы установленным ограничениям не было. «Если бы мы не вводили эти ограничения сейчас, то то, что мы видели в Ида-Вирумаа, было бы и в Харьюском уезде», - пояснил Рейнсалу в эфире программе Otse Postimehest. Читать далее...