Фото ⟩ На юге Англии образовались огромные очереди грузовиков: не обошлось без столкновений с полицией

В среду в английском портовом городе Дувр образовались огромные очереди грузовиков, разозленные дальнобойщики вступили в конфликты с полицией. Из-за нового штамма коронавируса Франция частично блокировала сообщение с Великобританией, и, несмотря на то, что запрет вечером во вторник был отменен, множество водителей до сих пор находятся в Дувре, пишет Rus.TVNET со ссылкой на Reuters.
Вечером во вторник Париж и Лондон договорились, что водители с отрицательным тестом на Covid-19 смогут на пароме отправиться во французский портовый город Кале.
Правительство Великобритании указало, что вооруженные силы начнут тестирование водителей, однако это потребует времени.
BREAKING: Confrontations between drivers and police officers in Dover after delays in reopening the Channel crossing.— Sky News (@SkyNews) December 23, 2020
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На опубликованных СМИ кадрах видно, что водители рано утром переполнены злостью и мигают фарами, выражая таким образом недовольство чиновниками и полицией. Произошли и небольшие столкновения между водителями и полицейскими.
Многие водители поставляли для британских предприятий запасы товаров, которые те создавали перед окончанием переходного периода Брекзита 31 декабря. Ожидается, что с января в силу вступит полный таможенный контроль, что приведет к новым сложностям.
Застрявшие в Дувре водители жаловались, что им недоступно теплое питание и туалет. Понятно, что многие из них не смогут провести Рождество с семьей.
"Ситуация нечеловечная. Мы требуем решения".
Водителям делают самый быстрый тест на Covid-19. В случае положительного результата необходимо будет провести тест PCR, установка результата которого требует более длительного времени. Если он окажется положительным, то больному Covid-19 придется изолироваться в гостиничном номере, оплаченном государством.
Галерея: Очередь грузовиков на юге Англии
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