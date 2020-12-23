Ср, 23.12.2020
Каждая неделя промедления вызывает примерно в два раза большую волну и продлевает локдаун примерно на месяц. Таави Тийльманн
Таави Тийльманн
  • Rus.Postimees.ee
  • За рубежом
  • На юге Англии образовались огромные очереди грузовиков: не обошлось без столкновений с полицией
2 мин для прочтения

Фото ⟩ На юге Англии образовались огромные очереди грузовиков: не обошлось без столкновений с полицией

ФОТО: PETER NICHOLLS / REUTERS

В среду в английском портовом городе Дувр образовались огромные очереди грузовиков, разозленные дальнобойщики вступили в конфликты с полицией. Из-за нового штамма коронавируса Франция частично блокировала сообщение с Великобританией, и, несмотря на то, что запрет вечером во вторник был отменен, множество водителей до сих пор находятся в Дувре, пишет Rus.TVNET со ссылкой на Reuters.

Вечером во вторник Париж и Лондон договорились, что водители с отрицательным тестом на Covid-19 смогут на пароме отправиться во французский портовый город Кале.

Правительство Великобритании указало, что вооруженные силы начнут тестирование водителей, однако это потребует времени.

Таким образом всего за несколько дней до окончания переходного периода Брекзит блокирован важнейший торговый путь Великобритании, используемый для транспортировки продуктов питания.

На опубликованных СМИ кадрах видно, что водители рано утром переполнены злостью и мигают фарами, выражая таким образом недовольство чиновниками и полицией. Произошли и небольшие столкновения между водителями и полицейскими.

ФОТО: PETER NICHOLLS / REUTERS

Многие водители поставляли для британских предприятий запасы товаров, которые те создавали перед окончанием переходного периода Брекзита 31 декабря. Ожидается, что с января в силу вступит полный таможенный контроль, что приведет к новым сложностям. 

Застрявшие в Дувре водители жаловались, что им недоступно теплое питание и туалет. Понятно, что многие из них не смогут провести Рождество с семьей.

"Нам не дают еды, нам не дают попить, нам недоступен туалет, у нас нет ничего," - заявил журналистам испаноговорящий водитель.

"Ситуация нечеловечная. Мы требуем решения".

Водителям делают самый быстрый тест на Covid-19. В случае положительного результата необходимо будет провести тест PCR, установка результата которого требует более длительного времени. Если он окажется положительным, то больному Covid-19 придется изолироваться в гостиничном номере, оплаченном государством.

Галерея: Очередь грузовиков на юге Англии

Читайте нас в Telegram! Чтобы найти наш канал, в строке поиска введите ruspostimees или просто перейдите по ссылке!

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back