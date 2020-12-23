Около 300 рабочих мест: в Кохтла-Ярве началось строительство нового завода

Председатель горсобрания Кохтла-Ярве и член совета Фонда развития промпарков Ида-Вирумаа Рийна Иванова рассказала, что на декабрь была намечена торжественная церемония закладки краеугольного камня нового завода. Из-за действующих ограничений от праздника пришлось отказаться, но само строительство началось.

Завершить строительные работы планируется через год. Позже, когда завод выйдет на полную мощность, для него потребуется, по плану, около 300 работников.

В качестве места расположения завода Кохтла-Ярве был выбран по нескольким причинам. По словам Рийны Ивановой, руководителю предприятия понравился город:

“Город зеленый, живой, и при этом абсолютно промышленный, - сказала Рийна Иванова. - Но при этом промышленность находится в стороне от города”.

Если говорить более приземленно, то участок в промпарке оказался удобен, поскольку здесь есть необходимая инфраструктура, и она достаточно мощная для большого предприятия: завод сможет потреблять большое количество электричества, газа, воды и тепла.

“Сам по себе объект достаточно серьезный. По заверениям инвесторов, примерно 40, а может быть даже 50 миллионов евро будет им стоить этот завод, - сказала Рийна Иванова. - В конечном итоге он должен выйти на мощность, дающую возможность в год производить примерно 4 000 ветрогенераторов”.

Речь идет не о больших ветряках с лопастями, которые установлены сейчас в нескольких местах на Северо-Востоке Эстонии. Компания будет производить необычные ветрогенераторы собственной разработки, которые относятся к турбинам Дарье - между тремя 12-метровыми вышками горизонтально устанавливаются две лопасти, которые вращаются вокруг своей оси и приводят в движение генератор. Разработки Tbhawt Manufacturing позволяют создавать поля из таких генераторов, а также локальные электрические сети, которые будут кроме ветряков использовать солнечные батареи и подключение к общей сети.

“Это их ноу-хау, - рассказала Рийна Иванова. - При этом у инвесторов есть желание найти здесь же в Ида-Вирумаа возможность их установки с тем, чтобы они были и апробированы сразу же на месте. Поиск места для установки еще пока идет. Мы понимаем, что город Кохтла-Ярве не сумеет предложить участка земли, соответствующего всем требованиям для установки ветрогенераторов. У нас, во-первых, нет таких больших участков. А во-вторых, он должен быть достаточно открытым, чтобы там ветер гулял. Наша городская среда, конечно, не позволяет найти кусок земли для такого парка ветрогенераторов. Поэтому инвесторы ищут подобную площадку в окрестностях”.

Рийна Иванова сообщила также, что компания Tbhawt Manufacturing зарегистрирована в Эстонии, но владельцы предприятия - предприниматели сразу из нескольких стран. По ее словам, приход в регион новой промышленной компании стал возможен благодаря усилиям сотрудников Фонда развития промпарков Ида-Вирумаа, которые целенаправленно ищут инвесторов за рубежом.