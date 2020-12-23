Ср, 23.12.2020
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Игорь Калакаускас
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Мэр Таллинна провозгласит Рождественский мир

Михаил Кылварт.

ФОТО: Erik Prozes

В Рождественский сочельник, 24 декабря, в 12.00 мэр Таллинна Михаил Кылварт провозгласит Рождественский мир, по традиции зачитав историческое послание из окна Ратуши.

Традиция провозглашения Рождественского мира уходит корнями в XVII век и относится ко временам, когда Эстония, Финляндия и Швеция входили в состав единого государства.

Начало традиции было положено в период правления шведской королевы Кристины (1632-1654). Провозглашал мир городской голова или секретарь магистрата города, где находился епископский собор. 

Провозглашение происходило с балкона одного из гражданских зданий в полдень сочельника.

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