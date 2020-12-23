Ср, 23.12.2020
Если бы у нас была возможность принять такое решение на уровне города, мы бы обязали носить маски и на уличных мероприятиях. Михаил Кылварт
Михаил Кылварт
  • Rus.Postimees.ee
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  • Поджог в Тартуском университете: полиция просит помощи
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Поджог в Тартуском университете: полиция просит помощи

Так вчера утром выглядел кабинет номер 136 в главном здании Тартуского университета. В результате пожара пострадали занавески, подоконник и стол.

ФОТО: Erakogu

Полиция возбудила уголовное дело для выяснения подробностей поджога, произошедшего в Тарту утром 22 декабря, когда загорелись главный корпус Тартуского университета, два сарая и веранда, пишет Tartu Postimees.

«Сотрудники криминальной полиции активно собирают доказательства, чтобы установить подробности поджога и личность подозреваемого. Если у кого-то есть камеры видеонаблюдения возле университета и на улице Струве, а также на улице Кирси в районах Эльва и Варику Таммелинна или в их окрестностях, записи с которых еще не были переданы в полицию, об этом просят сообщить. Также, если кто-то заметил подозрительное движение или активность в этих местах рано утром 22 декабря, обязательно сообщите об этом в полицию», - сказал капитан полиции Тартуского полицейского отделения Тауно Пярли.

Если у кого-то есть записи с расположенных в данных районах камер наблюдения или другая полезная информация, об этом просят сообщить по адресу электронной почты tauno.parli@politsei.ee или по телефону 53307139.

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