Поджог в Тартуском университете: полиция просит помощи

«Сотрудники криминальной полиции активно собирают доказательства, чтобы установить подробности поджога и личность подозреваемого. Если у кого-то есть камеры видеонаблюдения возле университета и на улице Струве, а также на улице Кирси в районах Эльва и Варику Таммелинна или в их окрестностях, записи с которых еще не были переданы в полицию, об этом просят сообщить. Также, если кто-то заметил подозрительное движение или активность в этих местах рано утром 22 декабря, обязательно сообщите об этом в полицию», - сказал капитан полиции Тартуского полицейского отделения Тауно Пярли.