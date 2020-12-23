Ср, 23.12.2020
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  • Зарезала бывшего мужа ножом: суд отправил под арест жительницу Ласнамяэ
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Зарезала бывшего мужа ножом: суд отправил под арест жительницу Ласнамяэ

Полицейская машина.

ФОТО: Marko Saarm

Харьюский уездный суд сегодня по ходатайству прокуратуры отправил под арест женщину средних лет, которая в понедельник в Ласнамяэ зарезала ножом бывшего мужа. 

По словам советника по прессе Пыхьяской окружной прокуратуры Марие Аава, расследование находится на ранней стадии, криминальная полиция собирает доказательства и выясняет обстоятельства, передает BNS.

«По этой причине в интересах уголовного производства в настоящее время нет дополнительных существенных комментариев, которые можно было бы раскрыть. Активная работа по выяснению обстоятельств и причин трагически завершившегося события продолжается», - сказала Аава.

40-летняя женщина в понедельник в Ласнамяэ на улице Юмера удалила ножом бывшего мужа - 39-летнего мужчину. От полученного ранения он скончался. 

Полиция задержала женщину в качестве подозреваемой в убийстве. 

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