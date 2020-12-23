Зарезала бывшего мужа ножом: суд отправил под арест жительницу Ласнамяэ

По словам советника по прессе Пыхьяской окружной прокуратуры Марие Аава, расследование находится на ранней стадии, криминальная полиция собирает доказательства и выясняет обстоятельства, передает BNS.

«По этой причине в интересах уголовного производства в настоящее время нет дополнительных существенных комментариев, которые можно было бы раскрыть. Активная работа по выяснению обстоятельств и причин трагически завершившегося события продолжается», - сказала Аава.