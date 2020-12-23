Зарезала бывшего мужа ножом: суд отправил под арест жительницу Ласнамяэ

Харьюский уездный суд сегодня по ходатайству прокуратуры отправил под арест женщину средних лет, которая в понедельник в Ласнамяэ зарезала ножом бывшего мужа.
По словам советника по прессе Пыхьяской окружной прокуратуры Марие Аава, расследование находится на ранней стадии, криминальная полиция собирает доказательства и выясняет обстоятельства, передает BNS.
«По этой причине в интересах уголовного производства в настоящее время нет дополнительных существенных комментариев, которые можно было бы раскрыть. Активная работа по выяснению обстоятельств и причин трагически завершившегося события продолжается», - сказала Аава.
40-летняя женщина в понедельник в Ласнамяэ на улице Юмера удалила ножом бывшего мужа - 39-летнего мужчину. От полученного ранения он скончался.
Полиция задержала женщину в качестве подозреваемой в убийстве.