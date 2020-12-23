Подростки Эстонии решают глобальные проблемы

Выявлением дискриминации в Эстонии занимается уполномоченный по гендерному равноправию и равному обращению вместе со своей канцелярией. Согласно их статистике, именно гендерное неравенство является основной причиной жалоб.

«Герои будущего» — это проект, направленный на сокращение этого разрыва между мужчинами и женщинами. Участвовать в нем могут девочки 14-18 лет. В ходе проекта участницы создают собственный социальный бизнес, таким образом, по мнению организаторов, они обретают необходимые для ведения собственного дела навыки.

Проект «Герои будущего» помогает подросткам поверить в свои силы. ФОТО: личный архив

Организатор проекта Ева Пономарева рассказывает, что проект начался с бытового обсуждения проблем ее ребенка: «Некоторое время назад, когда моей дочери было 15, она занималась продажей лимонада. Это круто, ведь тебе 15, ты делаешь свой первый бизнес и ты действительно увлечен! Но школа не способствует этому. Поэтому мы сели с дочерью и ее друзьями и подумали, каких навыков нам не хватает, чтобы стать настоящими предпринимателями. И когда я разговаривала с окружающими меня женщинами, они говорили: "Да, знаете что? У нас недостаточно женских образцов для подражания. У нас есть дочери, но мы не знаем, как поддержать их идеи и начинания"».

Участницы программы «Герои будущего» за несколько месяцев создают свои проекты, направленные на развитие общества, для многих они потом становятся частью жизни.

Так, например, Виолетта и Сигрид будут и дальше продолжать работать над картой для маломобильных граждан: «Мы создаем карту для людей, у которых есть проблемы с передвижением по городу. Они встречаются с множеством препятствий: бордюры, неровно сделанные тротуары или отсутствие их и так далее».

Маломобильные группы населения нуждаются в нашей помощи. ФОТО: личный архив

Руководителем группы является Виолетта, ученица 11-го класса русской школы. В ходе создания карты она столкнулась с определенными проблемами: «Самая большая трудность — работа в команде. Изначально были проблемы с коммуникацией, не все участницы проекта дошли с нами до конца пути, не все работали, шло постоянное налаживание отношений».

Организаторы считают, что именно за счет таких сложностей участницы получают способности, которые помогут им в дальнейшем при создании новых, возможно, коммерческих проектов.

Некоторым подросткам нравится идея проекта, однако они не согласны с тем, что участвовать могут только представительницы прекрасного пола, и задаются вопросом, не способствует ли это продолжению половой дискриминации.

Организатор Ева считает, что начать нужно с более незащищенной группы: «Давайте сначала найдем баланс, а потом мы сможем обсудить, что делать дальше. Как и в случае любой дискриминации или любых проблем — некоторые из них просто игнорируются. Это вопрос установки приоритета. Вот что мы пытаемся сделать сегодня. Таким образом, у девочек должны быть навыки и склад ума, чтобы быть достаточно уверенными, чтобы говорить: "Я заслуживаю этого" и "Я собираюсь сделать это", "Я буду генеральным директором любой компании, какой захочу"».

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