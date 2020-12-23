Фото ⟩ Ажиотаж перед Рождеством: парковки магазинов забиты машинами

Из-за стремительного распространения коронавируса Департамент здоровья призывает спланировать покупки на время, когда в магазинах меньше людей. Также покупки можно сделать бесконтактно в интернете.

Также напоминаем, что в публичных помещениях на данный момент действуют следующие ограничения:

• Обязательное ношение маски или необходимость закрывать нос и рот в общественных помещениях, включая общественный транспорт.

Обязанность носить маску или закрывать нос и рот действует в общественных помещениях, в том числе в общественном транспорте и сфере обслуживания. Исключение составляют дети младше 12 лет и люди, которые не могут носить маску из соображений здоровья, в силу особых потребностей, характера работы или деятельности, а также по иным веским причинам. Общественное помещение – это помещение, предназначенное для общественного пользования, доступное любому желающему и не требующее, например, предварительной регистрации. Это место, по которому перемещается много людей, не контактирующих друг с другом ежедневно.

• Правило «2+2» распространяется на все общественные помещения

Во всех общественных помещениях следует соблюдать правило «2+2», то есть вместе можно передвигаться максимум по двое, держась на расстоянии не менее двух метров от окружающих. Ограничение не распространяется на передвижения членов одной семьи и на ситуации, когда его соблюдение невозможно обеспечить разумными методами, например, в переполненном общественном транспорте. В этом случае помимо соблюдения максимально возможной дистанции нужно носить маску.

• В торговых залах, сервисных залах поставщиков услуг и помещениях общего пользования при магазинах и торговых центрах действует требование 50%-й заполняемости.

Владелец торгового предприятия должен обеспечить чтобы в торговых залах и помещениях общего пользования магазинов, а также в залах обслуживания одновременно находилось не больше людей, чем предписывает 50%-я вместимость этих помещений. В рамках 50%-й заполняемости посетители должны также соблюдать т.н. правило «2+2». Таким образом, в первую очередь нужно вычислить 50% от площади пола, находящейся в общем пользовании. А поскольку для клиентов действует правило «2+2», то полученное значение нужно поделить на 4, чтобы на каждого клиента приходилось по 4 м2.