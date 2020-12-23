Ласнамяэ ищет юные таланты и предлагает им площадку для самовыражения

Youth Club Active – это расположенная в Ласнамяэ молодежная организация, которая регулярно проводит различные встречи, игры и мероприятия для подростков. Уже второй год подряд Youth Club Active устраивает медиаформум Youth Media Forum, он предназначен для молодых ребят не только из Ласнамяэ, но и со всей Эстонии!

Занятия в рамках медиафорума проводились каждую среду три недели подряд. На встречах участники слушали лекции приглашенных гостей, знакомились друг с другом и делились на команды. Позже команды искали и обсуждали проблемы района Ласнамяэ – визуальные, коммунальные, культурные, социальные и другие. Далее они приходили к единой идее проекта и работали в данном направлении.

Участники медиафорума. ФОТО: Youth Media Forum

Третья встреча, которая предполагала презентацию проектов старейшине Ласнамяэ Владимиру Свету и другим гостям, не состоялась в запланированном формате. Из-за очередных ограничений и мер безопасности организаторы приняли решение провести презентации в режиме онлайн. Ребята представляли работы в знакомой уже многим среде Zoom. После презентаций, вопросов и советов жюри участники и организаторы все-таки встретились вживую, на свежем воздухе в саду Лаагна.

Все команды получили поддержку и наставления от членов жюри. Команда «Культура» получила главный приз: грант в размере 500 евро от молодежного клуба «Актив» и посольства Германии.

Члены команды «Культура»: Артем Белков, Мария Сереброва, Даниил Чертков, Михаил Зайцев, Олеся Денисова, Арина Клиндухова и Эмиль Вимб под руководством ментора Марии Казловской. Проект ребят заключается в следующем: они считают, что в районе Ласнамяэ молодым людям не хватает площадки для самовыражения. Как онлайн, так и оффлайн. И они создали страницу в социальной сети Instagram (@yas_tallinn), где ищут творческих молодых ребят, которые рисуют, поют, играют, пишут или танцуют. Чем креативней, тем интересней. Юные артисты рассказывают о своем творчестве, делятся материалами в соцсетях.

Позже, по словам членов команды, планируется и проведение мероприятия, где каждый подросток сможет поделится своим творчеством, узнать о других направлениях чуть больше и познакомиться с новыми интересными личностями.

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