В московской больнице больной коронавирусом напал с ножом на медсестер

"Происшествие произошло в одной из московских городских больниц на улице Яузская. Мужчина 1952 года рождения ударил ножом в живот двух медсестер. Одна из них госпитализирована", - пояснил собеседник агентства.

Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Как уточняет "Московский комсомолец", преступление было совершено в больнице имени Давыдовского. Мужчине поставили диагноз COVID-19 с тяжелой формой пневмонии.

Пенсионер ранее работал водителем. 29 ноября у него поднялась температура, а на следующий день мужчина обратился за медицинской помощью. Жена пенсионера полагала, что он заразился коронавирусом, так как перед этим она сама перенесла заболевание в легкой форме. Анализы подтвердили опасения.

Поначалу у пациента была низкая степень поражения легких, а к 20-м числам декабря доросла до самой высокой КТ4 - более 75 процентов поражения легких. Врачи приняли решение о переводе больного в реанимацию на ИВЛ. Утром 22 декабря в палату пришли две медсестры, чтобы помочь с транспортировкой. Неожиданно для всех пенсионер, собрав последние силы, схватил нож, который с кружкой и другими столовыми приборами захватил из дома, и ударил 46-летнюю медсестру. Потом он напал на вторую медсестру, после чего был обезврежен.

Раненую медработницу отвезли в операционную с повреждением кишечника. Операция прошла успешно. Пострадавшая находится в стабильном состоянии.

В реанимации пенсионера из-за крайне тяжелого состояния ввели в кому. Вероятнее всего, из-за серьезного течения болезни и других заболеваний (ранее он перенес инфаркт, страдал неврологическим заболеваниями) возникло психическое расстройство, обусловленное в том числе низким поступлением кислорода в мозг.