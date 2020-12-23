Эстония поднялась с предпоследнего места на пятое в важном рейтинге

«Наш подход заключается в том, чтобы все сильнее поощрять сотрудничество между различными сторонами и повторное использование для обновления цифрового управления, лучших услуг и решений, а открытые данные играют в этом важную роль», - сказал вице-канцлер Министерства экономики и коммуникаций (MKM) в сфере ИКТ Сийм Сиккут.

Он отметил, что данные, в том числе повышение доступности открытых данных играют важную роль в использовании искусственного интеллекта.

Если еще в 2018 году 29 администраторами было обнародовано 86 баз данных, то на данный момент 108 администраторами обнародовано 787 баз данных. За один только этот год число баз данных выросло почти в четыре раза.

Если еще в 2018 году Эстония была в Европе предпоследней (27-й) в области открытых данных, то за прошлый год она поднялась на 14-е место, а в этом году заняла пятое место в индексе.

Для измерения зрелости открытых данных используется ряд показателей, включающих государственные политики по развитию открытых данных, функции, доступные на государственных порталах, и прогнозируемый эффект от открытых данных.

В качестве сильной стороны Эстонии можно отметить интегрирующий подход, при котором государство при обнародовании данных и формировании политики действует прозрачно и вовлекает в процесс все стороны. Существенно возросло повторное использование данных, этому способствует их доступность и качество, а также удобство пользования порталами.