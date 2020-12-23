Неутешительный прогноз: при нынешнем развитии событий число коронапациентов может превысить 1000

Руководитель научного совета Ирья Лутсар сегодня на пресс-конференции объяснила, что на этой неделе Эстония дошла до такого положения, с которым медицинская система едва справляется. «В больницах Covid-19 распространяется все больше. Если в обществе вируса много, он доберется до всех работников передовой, и тогда будет прервано и плановое лечение», - объяснила Лутсар. Поэтому было решено, что следует снизить циркуляцию вируса. Лутсар отметила, что здесь вариантов не много, поскольку вирус распространяется от человека к человеку.

Нынешний коэффициент заражения, или индекс базовой репродукции, R0 составляет около 1,1 и 1,2. Если ситуация будет развиваться в прежнем темпе, к середине января в больницах будет заполнено более тысячи коек.

Математик, член научного совета Криста Фишер сказала Postimees, что если дополнительные ограничения не вводить, в начале января может наступить момент, когда во всей Эстонии за сутки прибавится более тысячи зараженных коронавирусом, большинство из них будут в Харьюмаа и Таллинне. Фишер добавила, что если уже сейчас в таллиннских больницах плановое лечение сведено почти до минимума и медики заболевают, при таком большом наплыве зараженных положение больниц Таллинна будет особенно тяжелым.