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Госдума меньше чем за сутки в трех чтениях приняла закон об усилении наказания за клевету. Теперь за распространение ложных сведений, в том числе в интернете и в отношении "индивидуально неопределенных лиц", можно будет попасть в колонию на пять лет. Сейчас статья о клевете вообще не предполагает возможности лишения свободы, а ранее против этого выступал президент Владимир Путин.

Госдума меньше чем за сутки в трех чтениях приняла закон об усилении наказания за клевету. Теперь за распространение ложных сведений, в том числе в интернете и в отношении "индивидуально неопределенных лиц", можно будет попасть в колонию на пять лет. Сейчас статья о клевете вообще не предполагает возможности лишения свободы, а ранее против этого выступал президент Владимир Путин.

"Против" проголосовали депутаты трех фракций, но за его ускоренное принятие выступила "Единая Россия". Депутат-единоросс Дмитрий Вяткин, соавтор многих запретительных законов последнего времени, предложил усилить ответственность за клевету меньше двух недель назад - 14 декабря. Но и этого Госдуме хватило, чтобы оформить идею в федеральный закон.

Предложения Вяткина коснулись статьи 128.1 УК "Клевета". За последние годы ответственность за клевету несколько раз менялась. В 2011 году по инициативе тогдашнего президента Дмитрия Медведева Госдума отменила уголовную ответственность за оскорбление и клевету, отнеся их к разряду административных правонарушений. Но в кодексе об административных правонарушениях клевета продержалась всего несколько месяцев.

Восстановить уголовное наказание на встрече с правозащитниками летом 2012 года предложил вернувшийся в Кремль Владимир Путин. Но, подчеркнул тогда президент, возможности лишать людей свободы в статье быть не должно. На совещании рядом с Путиным сидел нынешний глава Госдумы Вячеслав Володин, который тогда работал первым замруководителя администрации президента.

Что предложила "Единая Россия"

Первое чтение законопроекта Вяткина состоялось в Госдуме накануне, 22 декабря. Депутат предложил усилить наказание за клевету в статье сразу по нескольким пунктом. Во-первых, он добавил возможность судить за клевету, совершенную публично с использованием интернета. До этого статья предполагала лишь "публичное выступление" или выступление в СМИ.

"У нас вся клевета переместилась в интернет, - объяснял Вяткин коллегам. - Во всемирной сети - блогах, соцсетях, сайтах - размещается любая информация, в том числе такая, какой никогда не было. Клеветники, действуя через интернет, знают, что можно скрыться за каким-то названием, за никнеймом".

Во-вторых, действующая редакция статьи предполагает, что нарушитель должен опорочить честь и достоинство конкретного человека. Вяткин предложил считать клеветой и те же действия, совершенные в отношении "группы лиц, индивидуально неопределенных".

"Если речь идет, допустим, о журналистах какой-то редакции, о врачах, которые работают в конкретном учреждении, но они не названы пофамильно - это что, не клевета?" - говорил депутат во время первого чтения.

В-третьих, сейчас максимальное наказание за клевету - это 5 млн рублей штрафа или обязательные работы на срок до 480 часов. Вяткин предложил ввести более строгое наказание. По его предложению, за клевету в интернете можно будет давать административный арест на срок до двух месяцев или лишать свободы на срок до двух лет.

За клевету, совершенную с использованием служебного положения, можно будет арестовывать на четыре месяца или сажать на три года. За распространение ложных сведений о том, что кто-то страдает заболеванием, которое представляет опасность для окружающих, можно будет отправиться в колонию на срок до четырех лет.

Отдельный новый состав, который появился в законе, - "клевета, соединенная с обвинением лица в совершении преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности либо тяжкого или особо тяжкого преступления". Максимальное наказание по этому пункту в редакции Вяткина - пять лет колонии.

Это позволит судам отправлять за решетку тех, кто, согласно приговору, ложно обвинил кого-то, например, в изнасиловании. В последние годы после старта кампании #MeToo в соцсетях регулярно появлялись посты, в которых люди рассказывали о фактах сексуального насилия в свой адрес.

"В штормовом порядке"

По предложению авторов все три чтения законопроекта прошли меньше чем за 24 часа. Обычно между первым и вторым чтением проходит не меньше двух недель - по регламенту Госдумы, это время нужно на подготовку поправок.

В этот раз на поправки было меньше часа - первое чтение законопроекта началось после 16 часов во вторник, а прием поправок закончился в 18 вечера. Единороссы просили о таком порядке "с учетом важности" законопроекта.

Спешку раскритиковали остальные фракции - КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия".

"Это точно не на пользу пойдет, а во вред своему законотворческому процессу, имиджу Думы, эффективности работы. Не может быть в такой спешке быть принят закон на долгие годы", - рассуждал замруководителя фракции СР Олег Нилов.

"Судя по скорости, мы укладываемся в сутки, это важнейший законопроект. У каждого из вас должны быть тысячи обращений по этому поводу", - иронизировал Алексей Куринный (КПРФ), намекая на то, что таких обращений не было.

"Не носит это явление, клевета, такого повального характера, чтобы к Новому году гражданам делать такой подарок", - поддержал его Сергей Иванов из ЛДПР.

Тем не менее голосами "Единой России" закон приняли в ускоренном порядке. В таком же режиме Дума рассмотрела и некоторые другие поправки - например, об усилении ответственности за хулиганство и перекрытие дорог.

Некоторые депутаты предположили, что такая скорость понадобилась партии власти для защиты от нападок перед выборами в Госдуму - на эти уколы единороссы никак не отреагировали.

"А тюрем-то хватит?"

Вопросы к законопроекту еще до начала рассмотрения в Думе возникли также у правительства и Верховного суда. Кабинет министров в своем отзыве указал, что в целом не против идеи "Единой России". Но норма, которая позволит признавать потерпевшими "индивидуально не определенную группу лиц", у аппарата правительства вызвала вопросы - ее депутатов попросили доработать.

Об этом же заявил и Верховный суд. В его отзыве говорится, что у суда нет "концептуальных возражений" по поводу того, чтобы под действие статьи попала клевета в интернете. Но под клеветой подразумевается распространение ложных сведений в адрес "конкретного лица", говорится в документе. Расширение статьи на "группу лиц, в том числе индивидуально не определенных" Верховный суд посчитал "не вполне обоснованным".

Однако председатель Госдумы Вячеслав Володин во время рассмотрения поправок напомнил, что депутаты имеют право не прислушиваться к отзывам, которые поступают на законопроект.

В течение суток депутаты несколько раз пытались выяснить у Дмитрия Вяткина, кого можно считать "индивидуально неопределенной" группой лиц.

Депутат от КПРФ Ольга Алимова, например, во время первого чтения поинтересовалась, попадут ли под действие статьи те, кто называют "Единую Россию" "партией жуликов и воров".

"А у нас тюрем-то хватит?" - спросила она.

"Комментировать то, что вы сказали, - в другой раз, в другом месте, не сейчас, - ответил Вяткин. - Сейчас речь идет о серьезных вещах".

Представитель ЛДПР Дмитрий Пьяных отметил, что "каждый второй комментарий, который пишут о работе депутатов, чиновников, по этому закону можно будет приравнивать к клевете".

Вяткин объяснил ему, что нужно "отличать клевету от оскорбления". "А словом, поверьте, и убить можно. Вспомните случаи, когда оклеветанными оказывались люди, которые защищали нашу родину в ВОВ. Никто не понес ответственность", - сказал Вяткин.

А Олег Нилов из "Справедливой России" предположил, что закон ударит по чиновникам, потому что можно будет судить "министров и депутатов, которые говорят, что МРОТ 12 тысяч для достойного вознаграждения - это нормально".

Единороссы в ответ на вал вопросов объясняли, что хотят защитить граждан, которые имеют конституционное право на защиту чести и достоинства. И даже аргумент о том, что против лишения свободы за клевету выступал Путин, впечатления на них не произвел.

За 40 минут, остававшиеся после первого чтения на внесение новых предложений, депутаты успели предложить пять поправок. Все их отклонили на заседании в среду.

"Вы, жадною толпой стоящие у трона, Свободы, Гения и Славы палачи!" - процитировал коммунист Куринный "Смерть поэта" Лермонтова перед финальным голосованием.

"За такие слова Михаил Юрьевич поехал бы в колонию", - сообщил депутат с трибуны. По его словам, новая редакция закона позволила бы привлечь к ответственности и других классиков - Николая Гоголя и Михаила Салтыкова-Щедрина.