С завода Pfizer выехали грузовики с первыми партиями вакцины для граждан ЕС

В среду с бельгийского завода фармацевтического гиганта Pfizer выехали грузовики с первыми партиями вакцины от коронавируса для граждан ЕС.
Европейское агентство лекарственных средств в понедельник разрешило использование вакцины Pfizer и BioNTech, вакцинация должна стартовать 27 декабря.
По сообщению корреспондента AFP, с завода Pfizer на северо-востоке Бельгии выехали три грузовика-рефрижератора в сопровождении полицейских автомобилей.
Компания Pfizer отказалась уточнять, куда отправились первые партии.
ЕС пытался ускорить программу вакцинации с начала декабря, когда к вакцинации приступили Великобритания и США.
В среду вакцинация началась в Швейцарии, где первую прививку сделали 90-летнему жильцу дома призрения.
Европейское агентство лекарственных средств 6 января решит, разрешать ли использование вакцины американской фирмы Moderna.
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