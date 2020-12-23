Ср, 23.12.2020
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Кристина Каллас
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С завода Pfizer выехали грузовики с первыми партиями вакцины для граждан ЕС

Вакцина.

ФОТО: ARND WIEGMANN/REUTERS

В среду с бельгийского завода фармацевтического гиганта Pfizer выехали грузовики с первыми партиями вакцины от коронавируса для граждан ЕС.

Европейское агентство лекарственных средств в понедельник разрешило использование вакцины Pfizer и BioNTech, вакцинация должна стартовать 27 декабря.

По сообщению корреспондента AFP, с завода Pfizer на северо-востоке Бельгии выехали три грузовика-рефрижератора в сопровождении полицейских автомобилей.

Компания Pfizer отказалась уточнять, куда отправились первые партии.

ЕС пытался ускорить программу вакцинации с начала декабря, когда к вакцинации приступили Великобритания и США.

В среду вакцинация началась в Швейцарии, где первую прививку сделали 90-летнему жильцу дома призрения.

Европейское агентство лекарственных средств 6 января решит, разрешать ли использование вакцины американской фирмы Moderna.

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