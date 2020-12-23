Видео ⟩ «В этом году Рождество пройдет по-другому»: Ратас обратился к жителям Эстонии

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас обратился к жителям страны с с предрождественским приветствием, в котором напомнил, что, несмотря на пандемию и сопутствующие ей ограничения, суть Рождества не изменится. Также премьер-министр напомнил о необходимости провести праздники дома в узком кругу.
Приветствие Юри Ратаса.
Дорогие жители Эстонии!
В этом году Рождество придет и пройдет по-другому, но его суть от этого не изменится.
Хотя нам придется на этот раз провести праздники дома и в узком кругу, душевное тепло и радость Рождества не должны нас покинуть. Мы сможем каждый день думать обо всех наших близких и говорить со всеми теми, с кем мы сейчас не встречаемся лично.
Так же, как и прежде, важно дарить во время праздника любовь, радость и уверенность. Нашим близким и друзьям. Всем, кто в это время должен работать. Всем, кто проводит праздники в больнице или доме социального попечения. Чтобы мы все чувствовали себя защищенно и были окружены заботой.
Дорогие соотечественники!
От всего сердца желаю вам всем здоровья, спокойствия и умения взглянуть на вещи по-новому. Я уверен, что и нынешнее, не похожее на прежние Рождество может быть чудесным!