Ср, 23.12.2020
Закрыть всё и объявить ида-вирусцам о локдауне, при этом попросив их не приезжать на праздники в Таллинн, – это очень высокомерно. Кристина Каллас
Кристина Каллас
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  • «В этом году Рождество пройдет по-другому»: Ратас обратился к жителям Эстонии
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Видео ⟩ «В этом году Рождество пройдет по-другому»: Ратас обратился к жителям Эстонии

Jüri Ratas.

ФОТО: Mihkel Maripuu/Postimees Grupp/scanpix Baltics

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас обратился к жителям страны с с предрождественским приветствием, в котором напомнил, что, несмотря на пандемию и сопутствующие ей ограничения, суть Рождества не изменится. Также премьер-министр напомнил о необходимости провести праздники дома в узком кругу.

Приветствие Юри Ратаса.

Дорогие жители Эстонии!

В этом году Рождество придет и пройдет по-другому, но его суть от этого не изменится.

Хотя нам придется на этот раз провести праздники дома и в узком кругу, душевное тепло и радость Рождества не должны нас покинуть. Мы сможем каждый день думать обо всех наших близких и говорить со всеми теми, с кем мы сейчас не встречаемся лично. 

Так же, как и прежде, важно дарить во время праздника любовь, радость и уверенность. Нашим близким и друзьям. Всем, кто в это время должен работать. Всем, кто проводит праздники в больнице или доме социального попечения. Чтобы мы все чувствовали себя защищенно и были окружены заботой.  

Дорогие соотечественники! 

От всего сердца желаю вам всем здоровья, спокойствия и умения взглянуть на вещи по-новому. Я уверен, что и нынешнее, не похожее на прежние Рождество может быть чудесным!

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