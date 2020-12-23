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В воскресенье Франция запретила вьезд не только пассажирскому, но и грузовому транспорту, что привело к пробкам в британском порту Дувр и простоям транспорта. Решение о возобновлении перевозок было принято после длительных переговоров двух стран.

Мир обеспокоен появлением нового штамма коронавируса, вспышка которого зафиксирована в Британии. Ко вторнику более 40 стран отменили авиасообщение с Британией, а Швеция запретила вьезд иностранцам из соседней Дании, после того, как новый штамм был обнаружен и там.

Врачи считают, что он легче передается, но пока нет свидетельств тому, что он вызывает более тяжелое течение болезни. Евросоюз провел экстренное заседание, чтобы выработать единую политику в отношении британского штамма.

Континентальная Европа тем временем преодолела порог в полмиллиона смертей, связанных с коронавирусом с самого начала пандемии, следует из подсчета агентства Рейтер. Количество смертей в странах ЕС сейчас выше чем в любом другом регионе мира.

Чтобы успокоить панику, глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан заявил, что возникновение новых вирусных штаммов - это нормальный процесс развития пандемии и что ситуация не вышла из-под контроля - в противовес тому, что в минувшее воскресенье сказал министр здравоохранения Британии Мэтт Хэнкок, использовавший именно эту фразу.

Ирландия во вторник продлила запрет на авиасообщение в Британией до 31 декабря, чтобы обуздать распространение нового штамма коронавируса - сообщил премьер-министр Майкл Мартин.

Это решение ирландские власти приняли вопреки рекомендациям руководства ЕС к странам-членам возобновить сообщение, чтобы позволить людям совершать перелеты в случае экстренной необходимости.

В Южной Африке врачи также зафиксировали появление новой версии вируса, причем новые мутации между собой не связаны. Появление нового штамма также вызвало запрет со стороны ряда стран на въезд туристов из ЮАР.

Наконец, коронавирус достиг Антарктиды, до сих пор остававшейся единственным свободным от него континентом. Как заявили чилийские военные, Covid-19 обнаружен у 36 человек на антарктической станции Хенераль-Бернардо-О'Хиггинс.

Европейцам разрешат вернуться на континент

PA Media Основное шоссе М20, ведущее в Дувр, заполнено грузовыми фурами.

С полуночи среды по Гринвичу граждане Франции и Евросоюза, а также резиденты ЕС, застрявшие в Британии, смогут покинуть страну. Также пересечь границу смогут перевозчики грузов.

Выехать можно будет и другим категориям граждан, в случае если у них найдется уважительная причина: например если это медики, которые должны бороться с вирусом в других странах, или члены официальных делегаций.

Чтобы покинуть страну этим людям нужно будет предъявить результат теста, подтверждающий, что они не заражены вирусом.

Это соглашение было принято по итогам переговоров Британии и Франции.

В Брюсселе продолжаются переговоры о скоординированных мерах всех 27 стран-членов в отношении британского штамма коронавируса. Обсуждается, в частности, вариант, при котором от британских граждан будет требоваться справка об отрицательном тесте на коронавирус, сделанном непосредственно перед выездом.

Также в понедельник европейский регулятор одобрил использование вакцины Pfizer-BioNTech на территории ЕС, так что уже со следующего воскресенья начнется вакцинация.

В чем особенности южноафриканского штамма?

Граффити в ЮАР. KIM LUDBROOK/EPA

Ученые Южной Африки совместно с ВОЗ изучают новый штамм вируса, который так же, как и в Британии, вызвал вспышку инфицирования со многих районах страны.

Он также претерпел ряд мутаций, но отличается от британского и не связан с ним.

Штамм 501.V2 обнаружила группа ученых из Научно-исследовательской лаборатории по расшифровке генома и инновациям в Квазулу-Натал (Krisp).

Еще 18 декабря министр здравоохранения Южной Африки Звели Мхизе сообщил, что молодежь более подвержена этому мутировавшему варианту коронавируса 501.V2, чем циркулировавшему ранее штамму.

"По наблюдениям врачей, происходит сдвиг в клинической картине пандемии. В частности, они отмечают, что сейчас поступает гораздо больше молодых пациентов [c ковидом], не имеющих никаких сопутствующих заболеваний", - заявил он на пресс-конференции.

Общее число заболевших Covid-19 в Южной Африке, по данным местного минздрава, превышает 921 тыс.

Британские школьники в масках. PA Media

Новый штамм атакует детей?

Британские врачи также исследуют предположение, пока основанное на клинических наблюдениях, о том, что новый штамм коронавируса легче заражает детей.

Если это так, то тогда станет понятно, почему в Британии так резко подскочило число инфицированных в последние недели.

По словам профессора Венди Баркли, входящей в консультативную правительственную группу по новым возникающим респираторным вирусам Nervtag, мутации, которые претерпел коронавирус, по всей видимости делают его заразным для детей в той же степени, что и для взрослых.

Учитывая более тесный конктакт, в который вступают дети при общении, вирус таким образом распространяется на большее число зараженных.

Школы и учебные заведения в Британии были открыты для посещения вплоть до начала рождественских каникул.

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Смертность в Британии

Избыточная смертность в Британии с начала пандемии превысила к началу декабря 81 тысячу.

По данным Статистического бюро (ONS), на начавшейся 11 декабря неделе смертность составила 14 тыс. человек - на 13% выше ожидаемого уровня для этого времени года, но на 15% ниже, чем было зафиксировано в предшествовавшую неделю. Из этих смертей 3 062 стали результатом Covid-19, что также несколько ниже, чем за неделю до этого.

Избыточная смертность - это показатель временного, по сравнению с ожидаемой, увеличения летальности в популяции, вызванной внешними причинами.

Reuters

В Британии опасаются, что на всех не хватит ПЦР-тестов

Согласно внутрислужебному правительственному документу, с которым ознакомилась газета Financial Times, в Британии в ближайшие дни может начаться нехватка ПЦР-тестов, которые использует программа Национальной службы здравоохранения Test and Trace.

По подсчетам аналитиков, спрос превысит предложение на 50 тысяч тестов в день. В настоящий момент эта программа обеспечивает проведение 650 тысяч тестов ежедневно.

Спрос на тесты в предрождественскую неделю повысился отчасти из-за того, что многие британцы, особенно проживающие на Юго-Востоке Англии и в Лондоне, заказывают эти тесты, не имея симптомов, чтобы иметь возможность в случае отрицательного диагноза посетить своих близких в праздники.

Министерство здравоохранения и социальной помощи поспешило заверить, что имеет все необходимые мощности для того, чтобы справиться с повышенным спросом на ПЦР-тесты. Однако власти призывают людей заказывать на дом подобные тесты только при наличии симптомов ковида.

Магазины снова ограничивают продажу яиц и туалетной бумаги

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Крупнейшая в Британии сеть супермаркетов Tesco снова вводит ограничение на продажу некоторых товаров, которые в весенний карантин панически скупали в магазинах.

Речь идет о туалетной бумаге, яйцах, рисе и других нескоропортящихся продуктах: их будут отпускать не более, чем по три упаковки в одни руки.

Помимо прочего это связано с временной приостановкой грузового трафика через порт Дувр. С английской стороны, в графстве Кент, на границе по-прежнему стоят около трех тысяч грузовиков, которые не могут выехать во Францию. Впрочем, большая часть товаров, проходящих через Дувр, - это как раз скоропортящиеся продукты.

В Tesco говорят, что излюбленных паникующими покупателями товаров на складах пока достаточно и это лишь предупредительная мера.

Ватикан о вакцине с использованием клеток зародышей

Папа Франциск. Reuters

Ватикан сделала заявление о том, что вакцины против Covid-19, разработанные с использованием клеточного материала абортированных человеческих зародышей, "морально приемлемы".

В отсутствие каких бы то ни было альтернатив, подобные вакцины "могут использоваться с чистой совестью" - сказано в официальном обращении к католикам по всему миру, которое было одобрено папой римским Франциском.

Там также подчеркивается, что это ни в коем случае не будет означать потакание подобным процедурам.

Несколько существующих вакцин против коронавируса были изначально разработаны с использованием клеточного материала, взятого у зародышей, абортированных много лет назад. Однако ни одна из одобренных реальных вакцин не имеет в своем составе эмбриональных клеток.

Вопрос, одобрять ли вакцину от коронавируса вызвал раздоры среди священноначалия Католической церкви. На прошлой неделе Конференция католических епископов США высказалась в пользу вакцины.

"Учитывая безотлагательность нынешнего кризиса, недостаток в альтернативных вакцинах и тот факт, что связь между абортами, совершенными десятилетия назад и уколом вакцины, производимой сегодня, довольно отдаленна, прививка новой вакциной от Covid-19 может быть оправдана с моральной точки зрения", - говорится в документе опубликованном двумя американскими епископами.