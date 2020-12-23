Локдаун будет введен в нескольких графстсвах и коснется миллионов человек, заявил на ежедневном брифинге глава минздрава Мэтт Хэнкок. По его словам, это связано с быстрым распространением новой мутации коронавируса.

В субботу в Британии отмечается Boxing Day, так называемый "День подарков", который следует за Рождеством, и многие планировали провести его в компании друзей и близких.

"Я знаю, насколько тяжелым был 2020-й для всех, - сказал Хэнкок. - Но мы не должны сдаваться".

Хэнкок также сообщил, что на территории Британии обнаружен новый вариант вируса, который накануне был зафиксирован в ЮАР.

"Этот вирус еще более заразный и, судя по всему, мутировал еще больше", - заявил он.

Всего в Британии выявлено два случая заражения людей, которые прибыли из ЮАР. В связи с этим введены ограничения на поездки в эту страну, а также карантин для прибывающих оттуда.

Граница с Францией открыта, но выехать из Британии могут не все

В среду первые грузовики начали покидать временную стоянку на аэродроме Манстон в графстве Кент, после того как Франция согласилась пустить часть фур, но только при условии отрицательного теста на коронавирус у водителей.

В порту Дувра были развернуты центры экспресс-тестирования, однако из-за огромного числа желающих утром там произошла потасовка с участием полицейских, в результате которой одного из водителей задержали.

Вернуться на континент могут граждане Франции и других стран Евросоюза. Большинство застрявших в Дувре водителей направлялось в Восточную Европу.

В случае положительного теста водителям будет необходимо провести пять дней на карантине.

"Мы очень устали. Мы все время в кабине, у нас особо нет еды, денег тоже нет", - рассказал Би-би-си один из водителей.

Вечером во вторник представители благотоворительных организаций и местные жители привезли застрявшим в Кенте дальнобойщикам горячую еду.

"Три дня назад полиция сказала нам, что скоро начнется тестирование [на Covid-19], но когда именно - они не знают, поэтому люди и недовольны", - говорит другой водитель.

Туристам пользоваться паромами во Францию настоятельно не рекомендуют, поезда "Евростар" на континент также по-прежнему не ходят.

Во Франции дают гражданство медработникам на передовой

Несколько сотен иностранных граждан из числа медработников и представителей других профессий, которые помогали властям Франции в борьбе с коронавирусом, получат гражданство по упрощенной процедуре.

Сейчас либо получили гражданство, либо близки к его получению более 700 мигрантов.

Франция - одна из наиболее тяжело пострадавших от коронавируса стран. С начала пандемии число заражений там превычило 2,5 млн человек.

Инициатива по предоставлению гражданства работникам, наиболее подверженным опасности заражения, возникла в сентябре. Всего на гражданство подало почти 3 тысячи человек.