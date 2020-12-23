Ср, 23.12.2020
Если бы у нас была возможность принять такое решение на уровне города, мы бы обязали носить маски и на уличных мероприятиях. Михаил Кылварт
Михаил Кылварт
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Еще один уезд грозит догнать Ида-Вирумаа и Харьюмаа по показателям заболеваемости
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График ⟩ Еще один уезд грозит догнать Ида-Вирумаа и Харьюмаа по показателям заболеваемости

Тестирование на коронавирус.

ФОТО: Elmo Riig

Показатели заболеваемости в Ида-Вирумаа и Харьюмаа уже никого не удивляют. Если в результате введенных ранее ограничений заболеваемость в Тартумаа стала снижаться, то в Рапламаа наблюдается обратная тенденция, пишет Postimees.

В Рапламаа - три больших очага. В доме призрения Kuusiku 14 декабря был проведен скрининг Covid-19. Исследование выявило положительный результат у 18 клиентов, все сотрудники дали отрицательный результат.

Повторное тестирование в доме призрения состоялось 19 декабря, когда были обследованы все сотрудники и клиенты, получившие отрицательный результат. Положительный результат был у шести человек: трех сотрудников и трех клиентов.

К настоящему моменту заболел еще один работник по ходу.

Состояние здоровья всех клиентов, сдавших положительный тест, стабильное. Два клиента госпитализированы.

У четырех клиентов дома престарелых нет коронавируса, они размещены на втором этаже отдельно от больных.

Сейчас в Рапламаа есть еще два очага. Коронавирус диагностирован у работников самоуправления, также есть заболевшие в другой предприятии.

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