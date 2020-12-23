Правительство утвердило новые связанные с COVID-19 ограничения

Кроме того, с четверга начнет действовать требование во время богослужений и религиозных обрядов заполнять помещение не более чем на 50 процентов, сообщила пресс-служба правительства. Новые ограничения будут действовать в уездах с 28 декабря до 17 января.

Ограничения в Харьюмаа и Ида-Вирумаа

Запрещено пребывание в местах оказания развлекательных услуг

Посетители не допускаются в развлекательные заведения. Не разрешается находиться в казино, боулинге и бильярде, клубах для взрослых или других подобных местах. Развлекательные услуги также нельзя оказывать в учреждениях размещения. В то же время можно воспользоваться услугой по размещению и ночевать как в Харьюмаа, так и в Ида-Вирумаа.

В заведениях общепита не разрешается принимать посетителей

Для клиентов должны быть закрыты залы обслуживания предприятий общепита. Продажа еды навынос и сопутствующая служба курьерской доставки могут работать.

Спорт, хобби, повышение квалификации

В помещениях запрещено заниматься молодежной работой, деятельностью и образованием по интересам, проводить курсы повышения квалификации, а также занятия спортом и тренировки. Вне помещений все это разрешено делать в группах до 10 человек плюс наставник. Ограничения, касающиеся деятельности по интересам и курсов повышения квалификации, не распространяются на людей с особыми потребностями, также они не применяются к деятельности, связанной с военной обороной и внутренней безопасностью страны.

Культура

Музеи и выставки должны закрыть свои помещения для посетителей. Группа посетителей может быть до 10 человек на открытом воздухе и не должна контактировать с другими группами.

Публичные встречи и мероприятия

Запрещены публичные собрания и мероприятия, в том числе конференции, театральные представления, концерты и киносеансы, проходящие в помещениях. Закрытыми для посетителей должны оставаться также музеи и выставочные залы. Вне помещений в публичных мероприятиях и собраниях могут принимать участие до 10 человек.

24 декабря начнет действовать требование во время богослужений заполнять помещения только на 50%

По всей Эстонии 50-процентное ограничение на заполнение помещений будет применяться для богослужений и религиозных служб. В закрытых помещениях в мероприятии могут принять участие до 250 человек в церкви, где нет стационарных сидячих мест, и до 400 человек могут принять участие в мероприятии со стационарными сидячими местами. До 500 человек могут участвовать в богослужении или религиозных службах на открытом воздухе.

Маски необходимо носить в помещении, необходимо соблюдать требования дезинфекции и принимать другие меры по предотвращению распространения вируса. Существуют обычные исключения для ношения маски: маски не должны носить дети до 12 лет или если ношение маски противопоказано по состоянию здоровья или по другим причинам.

Всеэстонские ограничения для сферы образования действуют до окончания школьных каникул, до 10 января (включительно)

Ограничения распространяются на общеобразовательные школы, профессиональные учебные заведения, прикладные вузы и университеты. В тех школах, где каникулы заканчиваются до 10 января, 1-4 классы могут начать учебную работу в здании школы. Ограничения, которые вступят в силу после 10 января, будут обсуждаться в правительстве на следующей неделе.

Самоизоляция человека, прибывающего из Соединенного Королевства, продлена до 14 дней вместо 10 дней

Для прибывающих из Великобритании период изоляции с 28 декабря составляет 14 дней вместо десяти. С понедельника невозможно выполнять неизбежные рабочие задачи после первого отрицательного результата теста на SARS-CoV-2 после поездки. 14-дневную изоляцию можно сократить только двумя отрицательными тестами: первый должен быть проведен сразу после поездки, а второй - не ранее, чем на 7-й день после получения первого теста.