Правительство утвердило распоряжение о новых ограничениях, связанных с COVID-19

Ограничения в Харьюмаа и Ида-Вирумаа

Запрещено находиться в местах оказания услуг развлекательной сферы

Посетители не могут находиться в местах, где оказываются услуги развлекательной сферы, например, в казино, кегельбанах и биллиардных, клубах для взрослых и других подобных местах. Развлечения запрещены также в гостиничном секторе. Сами услуги по размещению оказывать будет можно как в Харьюмаа, так и в Ида-Вирумаа.

Завещения общепита не cмогут обслуживать посетителей на месте

Заведения общепита должны закрыться для обслуживания клиентов на месте, для посетителей должны быть закрыты все залы. Продажа еды навынос и доставка ее с курьером будут разрешены.

Спортивные объекты

Для посетителей должны быть закрыты все спортивные объекты, расположенные в помещениях, например, спортивные клубы, сауны, СПА, бассейны и водные центры. Ограничения, связанные с занятиями спортом, не распространяются на профессиональных спортсменов, в том числе на членов взрослых и молодежных сборных и кандидатов в сборную, а также на игроков высшей лиги в командных видах спорта. Также ограничения не касаются деятельности, связанной с обороной и внутренней безопасностью, и занятий людей с особыми потребностями, например, услуг социальной и трудовой реабилитации.

Занятия спортом, деятельность по интересам и курсы повышения квалификации

В помещениях запрещены молодежная работа, деятельность и образование по интересам, курсы повышения квалификации, а также спортивные занятия и тренировки. Вне помещений все эти виды деятельности разрешены в группах до десяти человек плюс наставник или тренер. Ограничение на деятельность по интересам и обучение с целью повышения квалификации не распространяется на людей с особыми потребностями, а также на деятельность, связанную с обороной или внутренней безопасностью.

Культура

Музеи и выставочные залы должны быть закрыты для посетителей. Вне помещений размер группы посетителей не должен превышать десяти человек. Группы не должны пересекаться между собой.

Публичные собрания и мероприятия

В помещениях запрещены общественные собрания и мероприятия, в том числе конференции, театральные представления, концерты и киносеансы. Вне помещений в общественных собраниях и мероприятиях может принимать участие не более десяти человек, группы не должны пересекаться между собой. Публичное мероприятие на воздухе должно завершиться к 22.00.

С 24 декабря начнет действовать требование заполнять помещения во время богослужений не более, чем на 50%

По всей Эстонии начнет действовать требование заполнять помещения во время богослужений и совершения религиозных обрядов не более, чем на 50%. В помещениях, где не предусмотрены стационарные посадочные места, в мероприятии может принимать участие до 250, а при наличии стационарных посадочных мест – до 400 человек. Вне помещений принимать участие в богослужениях и совершении религиозных обрядов могут до 500 человек.