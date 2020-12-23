Правительство утвердило распоряжение о новых ограничениях, связанных с COVID-19

Правительство утвердило одобренное вчера распоряжение о введении новых ограничений в связи с COVID-19, которые больше всего повлияют на Харьюмаа и Ида-Вирумаа. Кроме того, с завтрашнего дня по всей Эстонии начнет действовать требование заполнять помещения, в которых проводятся богослужения, не более чем наполовину. Новые региональные ограничения действуют с понедельника, 28 декабря, до 17 января.
Ограничения в Харьюмаа и Ида-Вирумаа
Запрещено находиться в местах оказания услуг развлекательной сферы
Посетители не могут находиться в местах, где оказываются услуги развлекательной сферы, например, в казино, кегельбанах и биллиардных, клубах для взрослых и других подобных местах. Развлечения запрещены также в гостиничном секторе. Сами услуги по размещению оказывать будет можно как в Харьюмаа, так и в Ида-Вирумаа.
Завещения общепита не cмогут обслуживать посетителей на месте
Заведения общепита должны закрыться для обслуживания клиентов на месте, для посетителей должны быть закрыты все залы. Продажа еды навынос и доставка ее с курьером будут разрешены.
Спортивные объекты
Для посетителей должны быть закрыты все спортивные объекты, расположенные в помещениях, например, спортивные клубы, сауны, СПА, бассейны и водные центры. Ограничения, связанные с занятиями спортом, не распространяются на профессиональных спортсменов, в том числе на членов взрослых и молодежных сборных и кандидатов в сборную, а также на игроков высшей лиги в командных видах спорта. Также ограничения не касаются деятельности, связанной с обороной и внутренней безопасностью, и занятий людей с особыми потребностями, например, услуг социальной и трудовой реабилитации.
Занятия спортом, деятельность по интересам и курсы повышения квалификации
В помещениях запрещены молодежная работа, деятельность и образование по интересам, курсы повышения квалификации, а также спортивные занятия и тренировки. Вне помещений все эти виды деятельности разрешены в группах до десяти человек плюс наставник или тренер. Ограничение на деятельность по интересам и обучение с целью повышения квалификации не распространяется на людей с особыми потребностями, а также на деятельность, связанную с обороной или внутренней безопасностью.
Культура
Музеи и выставочные залы должны быть закрыты для посетителей. Вне помещений размер группы посетителей не должен превышать десяти человек. Группы не должны пересекаться между собой.
Публичные собрания и мероприятия
В помещениях запрещены общественные собрания и мероприятия, в том числе конференции, театральные представления, концерты и киносеансы. Вне помещений в общественных собраниях и мероприятиях может принимать участие не более десяти человек, группы не должны пересекаться между собой. Публичное мероприятие на воздухе должно завершиться к 22.00.
С 24 декабря начнет действовать требование заполнять помещения во время богослужений не более, чем на 50%
По всей Эстонии начнет действовать требование заполнять помещения во время богослужений и совершения религиозных обрядов не более, чем на 50%. В помещениях, где не предусмотрены стационарные посадочные места, в мероприятии может принимать участие до 250, а при наличии стационарных посадочных мест – до 400 человек. Вне помещений принимать участие в богослужениях и совершении религиозных обрядов могут до 500 человек.
В помещения необходимо носить маски, обеспечивать соблюдение требований дезинфекции и принимать другие меры предосторожности против распространения вируса. В отношении ношения масок действуют обычные исключения: маски не обязаны носить дети моложе 12 лет, люди, которым это противопоказано по состоянию здоровья или иным причинам.
Ограничения в сфере образования действуют до 10 января включительно
Правительство продлило ограничения в сфере образования до 10 января включительно. Продление ограничений касается общеобразовательных школ, профессиональных училищ, прикладных вузов и университетов. В тех школах, где каникулы завершатся до 10 января, дети с первого по четвертый класс могут вернуться к учебной работе в школе. Ограничения, которые будут действовать после 10 января, правительство обсудит на кабинетном заседании на следующей неделе.
Самоизоляция для прибывающих из Великобритании будет продлена с 10 до 14 дней
Для возвращающихся из Великобритании период самоизоляции с 28 декабря будет продлен с 10 до 14 дней. С понедельника им будет невозможно после первого отрицательного теста на SARS-CoV-2 исполнять неотложные рабочие обязанности. 14-дневную изоляцию можно будет сократить только при помощи двух тестов: первый должен быть сделан сразу по прибытии, а второй - не ранее, чем через семь дней после первого, и оба показать отрицательный результат.
Соблюдая все меры противодействия распространению вируса, человек до окончания периода самоизоляции может покидать свое место жительства только по распоряжению врача, полицейского или спасателя, в ситуации, представляющей опасность для жизни и здоровья, а также для приобретения товаров первой необходимости. Можно также выходить на свежий воздух, если при этом возможно полностью избегать контактов с другими людьми.
Более подробная информация о поездках в Великобританию доступна здесь: https://vm.ee/et/uudised/balti-riikide-valisministrid-leppisid-kokku-erilennu-korraldamise-uhendkuningriigist
Коммуникационное бюро правительства опубликует распоряжение и пояснительную записку к нему на сайте kriis.ee.
По состоянию на 23 декабря кумулятивный показатель заражения вирусом SARS-CoV-2, вызывающим болезнь COVID-19, из расчета на 100 000 человек за последние 14 дней составлял 545,91. За последние сутки добавилось 5824 результата теста, 664 из которых были позитивными. На лечении в больницах находится 371 пациент, к аппаратам искусственной вентиляции легких подключено 19 человек. Всего в Эстонии от последствий заражения коронавирусом умерло 187 человек. На 50-й неделе 8,8% заражений произошло в результате контактов с больными на мероприятиях, в кружках, в кругу друзей, по месту жительства, на тренировках, в приходах и монастырях и других подобных местах и ситуациях.