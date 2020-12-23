Осведомленность населения Эстонии о COVID-19 и соблюдение рекомендаций достигли рекордных показателей

Снизилась доля людей, которые хорошо знакомы с действующими мерами по предотвращению распространения коронавируса – на начало декабря таких было 58%, а в середине – 51%. «Это изменение объясняется тем, что опрос проводился в первые дни введения новых ограничений, что, конечно, может вызвать дополнительные вопросы», – сказала руководитель исследований Turu-uuringute AS Карин Рейварт.

Еще больше усилилось ощущение опасности – трое из четырех людей (75%) считают ситуацию критической, 15% считают важным сохранять бдительность и соблюдать меры безопасности. В начале декабря 68% людей считали ситуацию критической. В Ида-Вирумаа чувство опасности такое же, как и две недели назад – 69% считают ситуацию критической (70% в начале декабря), 11% людей считают важным сохранять бдительность (16% в начале декабря). В то же время на фоне усиления общего понимания опасности эти цифры ниже, чем в среднем по Эстонии. «70% населения опасаются заразиться вирусом или передать его родственникам, что соответствует показателю на начало декабря», – добавила Карин Рейварт.

Соблюдение инструкций по предотвращению распространения вируса достигло почти критического уровня (92%), в том числе 73% людей следовали всем и 19% большинству официальных правил. На пике чрезвычайного положения 95% людей выполняли все правила.

По ее словам, маски носят 89% людей, что на пять процентов больше, чем в начале декабря. Маски носят 97% людей старше 75 лет. «Примерно девять из десяти человек готовы носить маску в торговых центрах и магазинах, в общественном транспорте и в кабинете врача. Перед Рождеством важно, что 41% респондентов были готовы надеть маску на частное мероприятие или вечеринку», – сказала Карин Рейварт. «Однако есть люди, которые не желают нигде носить маску, их всего четыре процента».

Увеличивается поддержка усиления мер по предотвращению распространения коронавируса. Если в начале месяца 45% высказались за ужесточение мер, то к середине декабря таких людей насчитывалось 49%. 74% респондентов отметили, что они также остаются дома и носят маску, даже если испытывают более легкие симптомы простуды. 57% людей избегают использование общественного транспорта, а 64% избегают мероприятий и собраний.

Половина респондентов были бы готовы немедленно сделать прививку от COVID-19. 21% пока не имеют позицию по данному вопросу (+ 4%). За месяц доля людей, не желающих делать прививки, увеличилась на 4% – показатель готовности почти на 8% ниже, чем в октябре и ноябре. «Готовность к вакцинации выше среди мужчин и лиц старше 65 лет и ниже среди женщин и людей в возрасте от 25 до 49 лет. Основное желание вакцинации обусловлено пониманием того, что при достаточном охвате вакцинацией мы все можем вернуться к нормальной жизни, а также принадлежность к группе риска», – отметила Карин Рейварт.