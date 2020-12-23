Ср, 23.12.2020
Если бы у нас была возможность принять такое решение на уровне города, мы бы обязали носить маски и на уличных мероприятиях. Михаил Кылварт
Михаил Кылварт
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Omniva обратилась к жителям Эстонии с просьбой

Omniva. Иллюстративное фото.

ФОТО: Dmitri Kotjuh /Järva Teataja

В этом году жители Эстонии в два раза активнее заказывают товары через интернет, чем в прошлом. Между тем ячеек в почтовых автоматах значительно меньше, чем посылок, пишет Rus.ERR.

"Мы призываем клиентов забирать посылки как можно быстрее. 20% из них это делают в течении четырех часов. Чем быстрее освободится ячейка, тем быстрее мы сможем туда положить новую посылку. Так человек поможет не только нам, но и другим фирмам, занимающимся доставкой, а также всем, кто сейчас эти посылки очень ждет", — сказал руководитель сектора посылочных услуг Omniva Baltikum Андре Вескимейстер.

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