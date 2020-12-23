Omniva обратилась к жителям Эстонии с просьбой

"Мы призываем клиентов забирать посылки как можно быстрее. 20% из них это делают в течении четырех часов. Чем быстрее освободится ячейка, тем быстрее мы сможем туда положить новую посылку. Так человек поможет не только нам, но и другим фирмам, занимающимся доставкой, а также всем, кто сейчас эти посылки очень ждет", — сказал руководитель сектора посылочных услуг Omniva Baltikum Андре Вескимейстер.