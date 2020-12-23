Жителей Эстонии ждет теплый четверг с осадками

Днем ожидается облачная погода, местами небольшие дожди. Во второй половине дня к южной границе подойдет новая зона интенсивных осадков, которая распространится на север.

Осадки в виде дождя и мокрого снега перейдут в континентальной части в снег. Ветер южных направлений, 2-8, на побережье порывами до 12 м/сек, вечером постепенно сменит направление на восточное. Температура воздуха от нуля до 3 градусов тепла, на островах до 5 градусов тепла. Температура воздуха вечером понизится, и на дорогах будет скользко.